Облак: «В матче против «Реала» желаю «Атлетику» всей удачи в мире»

После поражения от «Атлетика» в рамках полуфинала Суперкубка Испании вратарь «Атлетико» Ян Облак пожелал сопернику удачи в решающем поединке. Там, напомним, клубу из Бильбао предстоит встретиться с мадридским «Реалом», принципиальным соперником «матрасников».

«Мы сами могли выиграть трофей, но сделали недостаточно для этого. В финале желаю «Атлетику» всей удачи в мире. Они заслужили завоевать титул», - рассказал словенец в эфире Movistar.

Уточним, что в текущем сезоне подопечные Диего Симеоне значительно уступают «Реалу» в чемпионате Испании – после 21 тура отрыв «сливочных» составляет 16 очков, но у «матрасников» еще остался один матч в запасе.