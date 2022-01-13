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Чемпионат Испании. Ла Лига

5 минут и 2 угловых: «Атлетик» в концовке перевернул матч с «Атлетико» и вышел в финал Суперкубка Испании

13 Января 2022 • 23:53 Комментировать (3)
Атлетико М
1:2
Атлетик Б
окончен

«Атлетико» и «Атлетик» выдали не самый бодрый по темпу, но запоминающийся по сюжету матч. «Матрасники» открыли счёт благодаря ошибке вратаря соперника и пытались удержать победный счёт. Однако в концовке поединка баски преобразовали два угловых в два забитых мяча и одержали победу.

 

Протокол игры  
Атлетико М 1:2 Атлетик Б
(1:0) Унай Симон 62'  
  77' Йерай Альварес (1:1)
  81' Уильямс Нико (1:2)
Облак Ян Врсалько Шиме   90' Хименес Хосе   90' Эрмосо Марио Кондогбия Жоффрей   51' (Де Пауль Родриго (   51') Льоренте Маркос   46' (Лоди Ренан (   46') Коке Хорхе   84' (Эррера Эктор (   84') Лемар Тома   85' (Кунья Матеус (   85') Карраско Янник Корреа Анхель   71' (Суарес Луис (   71') Фелиш Жоау
Запасные: Морено Альберто Мартин Карлос Лекомт Бенжамен Серрано Хавьер Симеоне Джулиано Фелипе Аугусто IV
Унай Симон Де Маркос Оскар Йерай Альварес Иньиго Мартинес   83' Баленсиага Микель   75' (Юри Берчиче (   75') Беренгер Алекс   70' (Весга Микель (   70'   90') Гарсия Дани Саррага Ойер   70' (Гарсия Рауль (   70') Муньяин Икер Сансет Ойян   70' (Уильямс Нико (   70') Уильямс Иньяки   90'
Запасные: Петхарроман Алекс Серрано Нико Агиррезабала Жульен Лекуе Иньиго Капа Андер Вивиан Даниэль Ноласкоайн Перу
13 января. Стадион "Международный стадион имени Короля Фахда" (Эр-Рияд).

В четверг состоялся второй полуфинальный матч в розыгрыше Суперкубка Испании. Действующий чемпион страны мадридский «Атлетико» встречался с финалистом предыдущего Кубка Испании «Атлетиком» из Бильбао. Стоит напомнить, что встреча проходила в Саудовской Аравии. Днем ранее в первом полуфинале «Реал» в дополнительное время одолел «Барселону».

«Ателтико» активно начал матч. Уже на 12-й секунде Фелиш отправил мяч в сетку, но сделал это из офсайда. Вскоре он же бил уже из правильного положения метров с тринадцати, но отправил мяч выше перекладины. На 5-й минуте Корреа из левой зоны штрафной пальнул в ближний угол, но после рикошета от соперника мяч прошёл мимо цели. Ответ «Атлетика» был даже опаснее. После заброса Муньяина в штрафную Уильямс бил с близкого расстояния, но Облак выручил свою команду.

После такого резвого начала темп чуть спал. Игра шла в средине поля, на поле хватало борьбы, но про ворота друг друга соперники позабыли. На 28-й минуте баски провели роскошную атаку правым флангом, оставив не у дел пять соперников. Однако в завершающей стадии Дани Гарсия, нанося с линии штрафной удар без помех, отправил футбольный снаряд намного выше перекладины. В итоге первый тайм так и прикатился к перерыву с нулями.

Начало второго тайма началось с интересного прорыва басков. Муньяин вошёл в штрафную, убрал на замахе Хименеса и готовился с близкого расстояния расстреливать Облака, но Врсалько успел вернуться и вовремя выбить мяч. Мадридцы ответили ударом де Пауля из штрафной, но аргентинец пробил выше.

Ничего не предвещало, но по истечении часа «матрасники» неожиданно счёт открыли. Лемар навесил на дальний угол вратарской, Фелиш отклеился от де Маркоса и головой несильно пробил в направление дальнего угла. Футбольный снаряд долго летел, но Симон по какой-то причине среагировал лишь в последний момент. В итоге мяч попал в штангу и отскочил в спину завалившемуся голкиперу, а от неё – в ворота.

Тут же баски обязаны были сравнивать счёт. «Атлетик» заработал право на штрафной на правом фланге, и после навеса Мартинес головой бил головой в упор. Защитник послал футбольный снаряд в Облака, но сделал это очень сильно, но словенский голкипер сумел забрать намертво. В ответ Лоди с линии штрафной бил в направление дальнего угла, но в створ не попал.

За пятнадцать минут до конца основного времени Иньяки Уильямс из правой зоны штрафной пробил слёта, но Облак вновь выручил свою команду. Однако через пару минут вратарь «матрасников» уже спасти не мог. «Атлетик» заработал угловой, и Йерай Альварес переиграл всех в воздухе и головой пробил в угол, сравняв счёт.

Тут же баски и вовсе обязаны были выходить вперёд. Иньяки Уильямс вертикальной передачей разрезал оборону «матрасников», и его брат Нико с угла вратарской расстреливал ворота, но Облак умудрился подставить руку и выручить. Однако этот угловой также стал голевым для «Атлетика». Удар Мартинеса головой пришёлся в кого-то партнёра, но мяч отскочил на линию штрафной, где на подборе совсем один был Нико Уильямс, и тот прицельно уложил мяч в нижний угол.

У «Атлетико» толком не получалось ничего создать впереди. Баски довольно спокойно оборонялись, не давая тревожить Симона. При этом «Атлетик» не заперся, а старался действовать активно даже на чужой половине поля. В конце матча эмоции стали захлёстывать соперников, и судья показал целую россыпь жёлтых карточек. Хименес и вовсе получил красную карточку, так как пытаясь замкнуть навес партнера, прямой ногой влетел шипами в голову Мартинесу. Счёт же больше не изменился.

Решающий матч за Суперкубок Испании состоится в воскресенье. «Атлетик» поспорит за трофей с мадридским «Реалом».

Андрей Центров

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Атлетико Мадрид Атлетик Бильбао
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Комментарии (3)
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Рейтинг комментариев
ARTUR
13 Января 2022 в 23:58
Очень сильно деградирует команда Симеоне, и это чемпион.,. Настолько невнятная игра ,вообще ни о чем ..
Underdog !
14 Января 2022 в 00:05
Странно всё это. Симеоне 10 лет в Атлетико и даже не в самых успешных сезонах АМ демонстрировал по крайней мере бойцовские качества. А тут всего-то полгода прошло после чемпионства,а на поле середняк Ла Лиги
ARTUR
14 Января 2022 в 00:07
Чем то барсу напомнили ,ходили по полю как после бухача конкретного..
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