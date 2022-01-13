5 минут и 2 угловых: «Атлетик» в концовке перевернул матч с «Атлетико» и вышел в финал Суперкубка Испании

«Атлетико» и «Атлетик» выдали не самый бодрый по темпу, но запоминающийся по сюжету матч. «Матрасники» открыли счёт благодаря ошибке вратаря соперника и пытались удержать победный счёт. Однако в концовке поединка баски преобразовали два угловых в два забитых мяча и одержали победу.

В четверг состоялся второй полуфинальный матч в розыгрыше Суперкубка Испании. Действующий чемпион страны мадридский «Атлетико» встречался с финалистом предыдущего Кубка Испании «Атлетиком» из Бильбао. Стоит напомнить, что встреча проходила в Саудовской Аравии. Днем ранее в первом полуфинале «Реал» в дополнительное время одолел «Барселону».

«Ателтико» активно начал матч. Уже на 12-й секунде Фелиш отправил мяч в сетку, но сделал это из офсайда. Вскоре он же бил уже из правильного положения метров с тринадцати, но отправил мяч выше перекладины. На 5-й минуте Корреа из левой зоны штрафной пальнул в ближний угол, но после рикошета от соперника мяч прошёл мимо цели. Ответ «Атлетика» был даже опаснее. После заброса Муньяина в штрафную Уильямс бил с близкого расстояния, но Облак выручил свою команду.

После такого резвого начала темп чуть спал. Игра шла в средине поля, на поле хватало борьбы, но про ворота друг друга соперники позабыли. На 28-й минуте баски провели роскошную атаку правым флангом, оставив не у дел пять соперников. Однако в завершающей стадии Дани Гарсия, нанося с линии штрафной удар без помех, отправил футбольный снаряд намного выше перекладины. В итоге первый тайм так и прикатился к перерыву с нулями.

Начало второго тайма началось с интересного прорыва басков. Муньяин вошёл в штрафную, убрал на замахе Хименеса и готовился с близкого расстояния расстреливать Облака, но Врсалько успел вернуться и вовремя выбить мяч. Мадридцы ответили ударом де Пауля из штрафной, но аргентинец пробил выше.

Ничего не предвещало, но по истечении часа «матрасники» неожиданно счёт открыли. Лемар навесил на дальний угол вратарской, Фелиш отклеился от де Маркоса и головой несильно пробил в направление дальнего угла. Футбольный снаряд долго летел, но Симон по какой-то причине среагировал лишь в последний момент. В итоге мяч попал в штангу и отскочил в спину завалившемуся голкиперу, а от неё – в ворота.

Тут же баски обязаны были сравнивать счёт. «Атлетик» заработал право на штрафной на правом фланге, и после навеса Мартинес головой бил головой в упор. Защитник послал футбольный снаряд в Облака, но сделал это очень сильно, но словенский голкипер сумел забрать намертво. В ответ Лоди с линии штрафной бил в направление дальнего угла, но в створ не попал.

За пятнадцать минут до конца основного времени Иньяки Уильямс из правой зоны штрафной пробил слёта, но Облак вновь выручил свою команду. Однако через пару минут вратарь «матрасников» уже спасти не мог. «Атлетик» заработал угловой, и Йерай Альварес переиграл всех в воздухе и головой пробил в угол, сравняв счёт.

Тут же баски и вовсе обязаны были выходить вперёд. Иньяки Уильямс вертикальной передачей разрезал оборону «матрасников», и его брат Нико с угла вратарской расстреливал ворота, но Облак умудрился подставить руку и выручить. Однако этот угловой также стал голевым для «Атлетика». Удар Мартинеса головой пришёлся в кого-то партнёра, но мяч отскочил на линию штрафной, где на подборе совсем один был Нико Уильямс, и тот прицельно уложил мяч в нижний угол.

У «Атлетико» толком не получалось ничего создать впереди. Баски довольно спокойно оборонялись, не давая тревожить Симона. При этом «Атлетик» не заперся, а старался действовать активно даже на чужой половине поля. В конце матча эмоции стали захлёстывать соперников, и судья показал целую россыпь жёлтых карточек. Хименес и вовсе получил красную карточку, так как пытаясь замкнуть навес партнера, прямой ногой влетел шипами в голову Мартинесу. Счёт же больше не изменился.

Решающий матч за Суперкубок Испании состоится в воскресенье. «Атлетик» поспорит за трофей с мадридским «Реалом».

Андрей Центров