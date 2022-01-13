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Чемпионат Испании. Ла Лига

Лоди не вызвали в сборную Бразилии из-за того, что он не вакцинирован

13 Января 2022 • 23:15 Комментировать
Атлетико М
1:2
Атлетик Б
2.08 3.17 4.15
2-й тайм

Тренер сборной Бразилии Тите заявил, что не вызвал защитника мадридского «Атлетико» Ренана Лоди в команду из-за того, что он не вакцинирован. Отметим, что скоро бразильцам предстоит сыграть отборочные матчи к чемпионату мира 2022 года против Эквадора и Парагвая.

 «Ренан Лоди потерял возможность присоединиться к сборной из-за того, что не сделал себе прививку против коронавируса», – приводит слова Тите Football Espana.

В этом сезоне Лоди провел 16 матчей за мадридский «Атлетико» в чемпионате Испании, в которых отличился одной голевой передачей. В стане «матрасников» футболист оказался летом 2019 года, когда перешел из бразильского «Атлетико Паранаэнсе».

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Евро-Футбол.Ру,
Тите Ренан Лоди
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АТЛЕТИКО М АТЛЕТИК Б
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