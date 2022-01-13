Лоди не вызвали в сборную Бразилии из-за того, что он не вакцинирован

Тренер сборной Бразилии Тите заявил, что не вызвал защитника мадридского «Атлетико» Ренана Лоди в команду из-за того, что он не вакцинирован. Отметим, что скоро бразильцам предстоит сыграть отборочные матчи к чемпионату мира 2022 года против Эквадора и Парагвая.

«Ренан Лоди потерял возможность присоединиться к сборной из-за того, что не сделал себе прививку против коронавируса», – приводит слова Тите Football Espana.

В этом сезоне Лоди провел 16 матчей за мадридский «Атлетико» в чемпионате Испании, в которых отличился одной голевой передачей. В стане «матрасников» футболист оказался летом 2019 года, когда перешел из бразильского «Атлетико Паранаэнсе».