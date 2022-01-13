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Чемпионат Испании. Ла Лига

Анчелотти пояснил суть потасовки с Пике под конец матча с «Барселоной»

13 Января 2022 • 18:36 Комментировать
Атлетико М
...
Атлетик Б
2.08 3.17 4.15
Через 2 ч. 48 мин.

Карло Анчелотти повздорил с Херардом Пике незадолго до конца полуфинального матча Суперкубка Испании против «Барселоны». Корреспонденты издания Marca пообщались с итальянским специалистом и выяснили причину конфликта. Оказывается, ею стало несоблюдение Пике правил спортивного «фэйр-плей» - Пике не пожелал вынести мяч в аут, когда соперник получил травму:

 - Я попросил е го выбить мяч в аут, пока Винисиус лежал на газоне с травмой. А он ответил - «Барселона» такого никогда не делает. Не знал такого, - пояснил Анчелотти.

В итоге «Реал» выиграл со счетом 3:2 и сразится с победителем пары «Атлетико» - «Атлетик», которые будут выяснять отношения сегодня.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти Херард Пике
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