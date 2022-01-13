«Атлетико» определился с заменой для ушедшего Триппьера

В связи с уходом правого защитника Кирана Триппьера в «Ньюкасл», мадридский «Атлетико» в экстренном порядке начал поиски нового футболиста на данную позицию. Ранее в испанских СМИ фигурировали различные фамилии, но теперь, видимо, «матрасники» окончательно определились с выбором.

Как рапортирует издание AS, наиболее вероятным является трансфер игрока «Валенсии» Даниэля Васса. Датчанин уже отказался выступать за «летучих мышей», форсируя процесс переговоров.

Стоит уточнить, что до этого руководство «Валенсии» отклонило предложение «Атлетико» в размере одного миллиона евро.