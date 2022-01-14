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Чемпионат Испании. Ла Лига

Симеоне – о поражении от «Атлетика»: «Отсутствие агрессивности лишило нас финала»

14 Января 2022 • 00:34 Комментировать
Атлетико М
1:2
Атлетик Б
окончен

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне назвал причины поражения его команды в матче с «Атлетиком» в рамках полуфинала Суперкубка Испании – «матрасники» вели в счете, но упустили преимущество за 15 минут до финального свистка.

«В целом, команда играла хорошо. Но, отсутствие агрессивности в необходимый момент лишило нас финала. Как только соперник начинает действовать интенсивно, у нас появляются проблемы. Мы должны были увеличивать отрыв, были хорошие шансы. А так, «Атлетик» победил заслуженно», - приводит слова аргентинского специалиста Marca.

Напомним, что первым финалистом турнира стал другой мадридский клуб, «Реал», одолевший в среду «Барселону».

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Диего Симеоне
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