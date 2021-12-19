​Суарес выругался в адрес Симеоне после замены

Форвард «Атлетико» Луис Суарес остался недоволен своей заменой по ходу субботнего матча Ла Лиги против «Севильи». Как сообщает Sports Finding, рассерженный уругвайский футболист выругался в адрес Диего Симеоне, когда оказался на скамейке запасных. Это зафиксировали камеры.

Стоит сказать, что Луис Суарес не забивал в семи последних матчах за «Атлетико». В последний раз уругваец отмечался голом ещё 7 ноября, когда он расписался в воротах «Валенсии».

Напомним, что «Атлетико» уступил в гостях у «Севильи» с результатом 1:2. «Матрасники» проиграли три матча чемпионата Испании кряду впервые под руководством Диего Симеоне.