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Чемпионат Испании. Ла Лига

Гризманн пропустит матч с «Севильей»

18 Декабря 2021 • 16:58 Комментировать
Севилья
...
Атлетико М
2.75 3.00 2.85
Через 3 ч. 17 мин.

Мадридский «Атлетико» не включил форварда Антуана Гризманна в заявку на матч 18-го тура Ла Лиги против «Севильи». Об этом сообщается на официальном сайте «матрасников».

Французский нападающий пропустит игру из-за повреждения правого бедра. Игроку назначили курс физиотерапии.

Поединок между андалусийцами и мадридцами состоится в Севилье сегодня, 18 декабря. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по мск.

Перед этим матчем «Севилья» идет второй в таблице чемпионата Испании, а «Атлетико» занимает пятое место.

Подробный текстовый репортаж противостояния организует Liveresult.ru.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Севилья Антуан Гризманн
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СЕВИЛЬЯ АТЛЕТИКО М
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18.12  23:00 Севилья ... Атлетико М 2.70 3.10 2.90
19.12  16:00 Гранада ... Мальорка 2.50 3.15 3.00
19.12  18:15 Атлетик Б ... Бетис 2.10 3.40 3.55
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