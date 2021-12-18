Гризманн пропустит матч с «Севильей»

Мадридский «Атлетико» не включил форварда Антуана Гризманна в заявку на матч 18-го тура Ла Лиги против «Севильи». Об этом сообщается на официальном сайте «матрасников».

Французский нападающий пропустит игру из-за повреждения правого бедра. Игроку назначили курс физиотерапии.

Поединок между андалусийцами и мадридцами состоится в Севилье сегодня, 18 декабря. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по мск.

Перед этим матчем «Севилья» идет второй в таблице чемпионата Испании, а «Атлетико» занимает пятое место.

Подробный текстовый репортаж противостояния организует Liveresult.ru.