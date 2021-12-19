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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Севилья» вырвала победу в важнейшем матче с «Атлетико»

19 Декабря 2021 • 01:00 Комментировать
Севилья
2:1
Атлетико М
окончен

В центральном испанском матче «за шесть очков» бились «Севилья» с «Атлетико». Хозяева поля стартовали с невероятного дальнего удара в девятку от Ивана Ракитича, а чемпионы отыгрались после подачи углового на Фелипе. В концовке равного матча с небольшим количеством моментов Жоау Фелиш пробил в защитника в выгодной ситуации, а Лукас Окампос не простил соперника. Корнер, Томас Делани пробил в перекладину, а Окампос был первым на добивании.

2:1, «Севилья» до пяти очков сократила отставание от «Реала», а вот «матрасники», скорее всего, лишаются шансов на защиту титула - три поражения кряду, пятое место и -13 очков от лидера.

Протокол игры  
Севилья 2:1 Атлетико М
(1:0) Ракитич Иван 7'    
    33' Фелипе Аугусто IV (1:1)
(2:1) Окампос Лукас 88'    
Буну Яссин Монтьель Гонсало   70'   29' (Гудель Неманья (   29') Кунде Жюль Карлос Диего Сантос Рекик Карим   66' Хордан Хоан   54' (Мир Рафа (   54') Делани Томас Ракитич Иван Окампос Лукас Ромеро Иван   54' (Акунья Маркос (   54' Аугустинссон Людвиг   85') Гомес Алехандро   68'   84' (Мунир Эль-Хаддади (   84')
Запасные: Идрисси Уссама Оскар Родригес Дмитрович Марко Nacho Quintana Диас Хавьер Хуанлу Санчес Luismi Cruz
Облак Ян Триппьер Киран Фелипе Аугусто IV Кондогбия Жоффрей Эрмосо Марио Льоренте Маркос   40' (Де Пауль Родриго (   40') Коке Хорхе Лемар Тома Карраско Янник Корреа Анхель   46' (Фелиш Жоау (   46') Суарес Луис   57' (Кунья Матеус (   57'   90')
Запасные: Лоди Ренан Камара Ибраима Мартин Карлос Лекомт Бенжамен Эррера Эктор Серрано Хавьер
18 декабря. Стадион "Рамон Санчес Писхуан" (Севилья).

 

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окончен Барселона 3:2 Эльче 1.33 5.15 9.50
окончен Севилья 2:1 Атлетико М 2.75 3.00 2.85
19.12  16:00 Гранада ... Мальорка 2.50 3.15 3.00
19.12  18:15 Атлетик Б ... Бетис 2.10 3.40 3.55
19.12  20:30 Хетафе ... Осасуна 2.40 3.05 3.25
19.12  23:00 Реал Мадрид ... Кадис 1.17 7.50 15.50
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Сегодня, 19 Декабря
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