«Севилья» вырвала победу в важнейшем матче с «Атлетико»

В центральном испанском матче «за шесть очков» бились «Севилья» с «Атлетико». Хозяева поля стартовали с невероятного дальнего удара в девятку от Ивана Ракитича, а чемпионы отыгрались после подачи углового на Фелипе. В концовке равного матча с небольшим количеством моментов Жоау Фелиш пробил в защитника в выгодной ситуации, а Лукас Окампос не простил соперника. Корнер, Томас Делани пробил в перекладину, а Окампос был первым на добивании.

2:1, «Севилья» до пяти очков сократила отставание от «Реала», а вот «матрасники», скорее всего, лишаются шансов на защиту титула - три поражения кряду, пятое место и -13 очков от лидера.