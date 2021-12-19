«Севилья» вырвала победу в важнейшем матче с «Атлетико»

В центральном испанском матче «за шесть очков» бились «Севилья» с «Атлетико». Хозяева поля стартовали с невероятного дальнего удара в девятку от Ивана Ракитича, а чемпионы отыгрались после подачи углового на Фелипе. В концовке равного матча с небольшим количеством моментов Жоау Фелиш пробил в защитника в выгодной ситуации, а Лукас Окампос не простил соперника. Корнер, Томас Делани пробил в перекладину, а Окампос был первым на добивании.
2:1, «Севилья» до пяти очков сократила отставание от «Реала», а вот «матрасники», скорее всего, лишаются шансов на защиту титула - три поражения кряду, пятое место и -13 очков от лидера.
Протокол игры
|Севилья
|2:1
|Атлетико М
|(1:0) Ракитич Иван 7'
|33' Фелипе Аугусто IV (1:1)
|(2:1) Окампос Лукас 88'
Буну Яссин • Монтьель Гонсало 70' 29' ( Гудель Неманья ( 29') • Кунде Жюль • Карлос Диего Сантос • Рекик Карим • 66'Хордан Хоан 54' ( Мир Рафа ( 54') • Делани Томас • Ракитич Иван • Окампос Лукас • Ромеро Иван 54' ( Акунья Маркос ( 54' • Аугустинссон Людвиг 85') • Гомес Алехандро 68' 84' ( Мунир Эль-Хаддади ( 84')
Запасные: Идрисси Уссама • Оскар Родригес • Дмитрович Марко • Nacho Quintana • Диас Хавьер • Хуанлу Санчес • Luismi Cruz
Облак Ян • Триппьер Киран • Фелипе Аугусто IV • Кондогбия Жоффрей • Эрмосо Марио • Льоренте Маркос 40' ( Де Пауль Родриго ( 40') • Коке Хорхе • Лемар Тома • Карраско Янник • Корреа Анхель 46' ( Фелиш Жоау ( 46') • Суарес Луис 57' ( Кунья Матеус ( 57' ) 90'
Запасные: Лоди Ренан • Камара Ибраима • Мартин Карлос • Лекомт Бенжамен • Эррера Эктор • Серрано Хавьер
18 декабря. Стадион "Рамон Санчес Писхуан" (Севилья).
Бан пользователя