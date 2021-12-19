​Симеоне дал комментарий после третьего поражения «Атлетико» подряд

В субботу «Атлетико» проиграл третий матч чемпионата Испании подряд, чего ранее под руководством Диего Симеоне с командой не происходило. Рулевой «матрасников» дал комментарий после очередной неудачи.

«Мы находимся в трудной ситуации, не добиваясь результатов. Но я мыслю так же, как и всегда. Мы должны работать, восстанавливать игроков от травм и быть уверенными в том, что мы сможем вернуться на правильный путь. Мы должны стремиться обрести силу, чтобы всё для нас складывалось естественным образом. Но ответственность лежит на мне, и мы будем двигаться вперёд, извлекая уроки», - цитирует Симеоне Football Espana со ссылкой на Marca.