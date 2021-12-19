​«Атлетико» проиграл три матча Ла Лиги подряд впервые при Симеоне – аргентинец работает 10 лет

В воскресенье вечером «Атлетико» огорчил своих болельщиков, проиграв в гостях у «Севильи» со счётом 1:2. Это поражение стало для «матрасников» третьим в Ла Лиге подряд – ранее они уступили «Реалу» (0:2) и «Мальорке» (1:2).

Как сообщает на своей страничке в «Твиттере» журналист Алексис Мартин-Тамайо, известный как Мистер Чип, «Атлетико» проиграл три матча чемпионата подряд впервые при Диего Симеоне. Аргентинец работает с командой с конца декабря 2011 года, то есть почти 10 лет.

В последний раз «Атлетико» проигрывал три матча Ла Лиги кряду ещё в феврале 2011 года под руководством Кике Санчеса Флореса.