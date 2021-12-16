Судя по всему, уже ничто не сможет удержать нападающего Антони Марсьяля в «Манчестер Юнайтед». Еще на прошлой неделе агент футболиста объявил о желании француза покинуть клуб, а сейчас он активно ведет переговоры с представителями потенциальных покупателей.

Британское издание Daily Mirror информирует, что в борьбу за Марсьяла включился мадридский «Атлетико». Согласно источнику, «матрасники» надеются сторговать сумму сделки до 30 миллионов евро и опередить конкурентов.

Такие намерения испанцев в первую очередь обсуловлены возможным уходом форварда Жоау Фелиша, который решил сменить обстановку и оформить свой трансфер в другую команду в январе.