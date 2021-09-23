Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 238 Комментарии
Ла Лига

Луис Суарес забивал на каждой минуте матча за карьеру

23 Сентября 2021 • 09:42 Комментировать (2)
Хетафе
1:2
Атлетико М
окончен

Центрфорвард мадридского «Атлетико» Луис Суарес принес победу своей команде в поединке Ла Лига против «Хетафе». Уругваец сделал дубль, благодаря которому «матрасники» выиграли со счетом 2:1.

Согласно данным El Pais, гол, забитый Суаресом на 78-й минуте, стал рекордным для него. Источник отмечает, что это была единственная минута, на которой 34-летний бомбардир не забивал за свою карьеру. Теперь в активе опытного бомбардира есть голы на каждой минуте с 1-й по 90-ю.

В общей сложности уругваец отличился 427 забитыми мячами и 238 голевыми передачами в 661 поединке за карьеру.

Контракт Суареса с мадридским клубом истекает летом 2022 года.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Луис Суарес
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (2)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Klimenko-Sergey
23 Сентября 2021 в 11:02
а как же голы в добавленное время и в овертаймах?) еще есть куда стремиться)))
Sergo
23 Сентября 2021 в 10:33
Шикарно! Очень крутое достижение! Впечатлен!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
23.09  20:30 Осасуна ... Бетис 2.55 3.3 2.9
23.09  20:30 Гранада ... Реал Сосьедад 4.2 3.6 1.92
23.09  23:00 Кадис ... Барселона 6.4 5.2 1.45
Все матчи
Новости
Сегодня, 23 Сентября
12:34 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» хотела подписать игрока «Манчестер Сити», но получила отказ
12:25 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» нацелился на форварда сборной Испании
11:56 · Англия. Премьер-лига
Ляказетт может продолжить карьеру в гранде Ла Лиги 1
11:07 · Испания. Ла Лига
«Барселона» готова к выплате компенсации, чтобы получить Мартинеса
09:50 · Испания. Ла Лига
Бензема: «Замечательная командная работа и заслуженная победа»
09:42 · Испания. Ла Лига
Луис Суарес забивал на каждой минуте матча за карьеру 2
08:56 · Испания. Ла Лига
Бензема установил рекорд результативности в XXI веке 1
08:50 · Испания. Ла Лига
Асенсио: «Анчелотти может на меня рассчитывать»
08:49 · Испания. Ла Лига
«У «Барселоны» непростые времена»: Пуйоль призвал болельщиков поддержать клуб
08:37 · Испания. Ла Лига
«Реал» демонстрирует лучшую результативность за шесть туров Ла Лиги с 1988 года
02:08 · Испания. Ла Лига
Кадис - Барселона: где смотреть прямую трансляцию онлайн
00:54 · Испания. Ла Лига
«Реал» забил 6 мячей «Мальорке», «Вильярреал» впервые победил 3
22 Сентября
22:25 · Испания. Ла Лига
«Севилья» быстро обыграла «Валенсию», «Эспаньол» впервые победил
21:37 · Испания. Ла Лига
Лапорта – о речи Кумана: «Узнали об этом в последний момент»
21:19 · Италия. Серия А
У Санчеса есть предложения из Испании и Франции
Все новости
Рекомендуем