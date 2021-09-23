Луис Суарес забивал на каждой минуте матча за карьеру

Центрфорвард мадридского «Атлетико» Луис Суарес принес победу своей команде в поединке Ла Лига против «Хетафе». Уругваец сделал дубль, благодаря которому «матрасники» выиграли со счетом 2:1.

Согласно данным El Pais, гол, забитый Суаресом на 78-й минуте, стал рекордным для него. Источник отмечает, что это была единственная минута, на которой 34-летний бомбардир не забивал за свою карьеру. Теперь в активе опытного бомбардира есть голы на каждой минуте с 1-й по 90-ю.

В общей сложности уругваец отличился 427 забитыми мячами и 238 голевыми передачами в 661 поединке за карьеру.

Контракт Суареса с мадридским клубом истекает летом 2022 года.