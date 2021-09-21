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«Хетафе» наконец-то забил «Атлетико», но всё равно проиграл на 90-й минуте

21 Сентября 2021 • 22:26 Комментировать
Хетафе
1:2
Атлетико М
окончен

В шестом туре чемпионата Испании проигравший до этого все матчи «Хетафе» принимал чемпионский «Атлетико». Гол Неманьи Максимовича на 45-й минуте стал историческим, положив конец 16-матчевой серии его команды без забитых мячей в играх против «матрасников».

На последние 16 минут «Хетафе» остался в меньшинстве после удаления Карлеса Аленьи и ничего не добился в концовке. Дубль Луиса Суареса позволил гостям вырвать победу (2:1) и выйти на первое место.

Протокол игры  
Хетафе 1:2 Атлетико М
(1:0) Митрович Стефан 45'    
    78' Суарес Луис (1:1)
    90' Суарес Луис (1:2)
Сория Давид Иглесиас Хуан Дьене Даконам Митрович Стефан Куэнка Хорхе   90' Оливера Матиас Максимович Неманья   90' Флорентину   90' (Поведа Дарио (   90') Аленья Карлес   66'   74' Мата Хайме   65'   78' (Сильва Хонатан (   78') Масиас Хосе   67' (Унал Энес (   67')
Запасные: Акуругу Аманква Дамиан Суарес Тимор Давид Ньом Аллан Яньес Рубен Лопес Диего Чема Родригес Конде Диего Патрик Джон
Облак Ян Триппьер Киран   62' (Эрмосо Марио (   62') Савич Стефан Хименес Хосе   66' Лоди Ренан   63' (Де Пауль Родриго (   63') Корреа Анхель Льоренте Маркос Эррера Эктор   64'   84' (Врсалько Шиме (   84') Карраско Янник   90' Суарес Луис   22' Гризманн Антуан   67' (Кунья Матеус (   67')
Запасные: Лекомт Бенжамен Шапоньич Иван Giuliano Simeone Фелипе Аугусто IV
21 сентября. Стадион "Колизеум Альфонсо Перес" (Хетафе).

 

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окончен Хетафе 1:2 Атлетико М
Идет 32 минута Атлетик Б 0:1 Райо Вальекано 1.88 3.55 4.4
Идет 32 минута Леванте 0:0 Сельта 2.47 3.5 2.85
22.09  20:30 Севилья ... Валенсия 1.73 3.8 5
22.09  20:30 Эспаньол ... Алавес 1.99 3.3 4.2
22.09  23:00 Вильярреал ... Эльче 1.5 4.5 6.8
22.09  23:00 Реал Мадрид ... Мальорка 1.3 5.8 10
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