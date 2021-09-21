«Хетафе» наконец-то забил «Атлетико», но всё равно проиграл на 90-й минуте

В шестом туре чемпионата Испании проигравший до этого все матчи «Хетафе» принимал чемпионский «Атлетико». Гол Неманьи Максимовича на 45-й минуте стал историческим, положив конец 16-матчевой серии его команды без забитых мячей в играх против «матрасников».
На последние 16 минут «Хетафе» остался в меньшинстве после удаления Карлеса Аленьи и ничего не добился в концовке. Дубль Луиса Суареса позволил гостям вырвать победу (2:1) и выйти на первое место.
Протокол игры
|Хетафе
|1:2
|Атлетико М
|(1:0) Митрович Стефан 45'
|78' Суарес Луис (1:1)
|90' Суарес Луис (1:2)
Сория Давид • Иглесиас Хуан • Дьене Даконам • Митрович Стефан • Куэнка Хорхе • 90'Оливера Матиас • Максимович Неманья • 90'Флорентину 90' ( Поведа Дарио ( 90') • Аленья Карлес 66' • 74'Мата Хайме 65' 78' ( Сильва Хонатан ( 78') • Масиас Хосе 67' ( Унал Энес ( 67')
Запасные: Акуругу Аманква • Дамиан Суарес • Тимор Давид • Ньом Аллан • Яньес Рубен • Лопес Диего • Чема Родригес • Конде Диего • Патрик Джон
Облак Ян • Триппьер Киран 62' ( Эрмосо Марио ( 62') • Савич Стефан • Хименес Хосе • 66'Лоди Ренан 63' ( Де Пауль Родриго ( 63') • Корреа Анхель • Льоренте Маркос • Эррера Эктор 64' 84' ( Врсалько Шиме ( 84') • Карраско Янник • 90'Суарес Луис • 22'Гризманн Антуан 67' ( Кунья Матеус ( 67')
Запасные: Лекомт Бенжамен • Шапоньич Иван • Giuliano Simeone • Фелипе Аугусто IV
21 сентября. Стадион "Колизеум Альфонсо Перес" (Хетафе).