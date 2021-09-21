«Хетафе» наконец-то забил «Атлетико», но всё равно проиграл на 90-й минуте

В шестом туре чемпионата Испании проигравший до этого все матчи «Хетафе» принимал чемпионский «Атлетико». Гол Неманьи Максимовича на 45-й минуте стал историческим, положив конец 16-матчевой серии его команды без забитых мячей в играх против «матрасников».

На последние 16 минут «Хетафе» остался в меньшинстве после удаления Карлеса Аленьи и ничего не добился в концовке. Дубль Луиса Суареса позволил гостям вырвать победу (2:1) и выйти на первое место.