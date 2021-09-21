«Хетафе» впервые за 10 лет сумел забить в ворота «Атлетико»

Накануне поединка между «Хетафе» и мадридским «Атлетико» в рамках чемпионата Испании отмечалась занимательная тенденция. Дело в том, что до сегодняшнего дня «Хетафе» в течение 10 лет не мог забить «матрасникам».

Сухая серия команды достигла 17 матчей, передает Squawka. Прервать неприятную традицию удалось защитнику Стефану Митровичу, который открыл счет в проходящей сейчас встречи. По состоянию на 65-ю минуту коллектив Диего Симеоне до сих пор минимально уступает сопернику.

Отметим, что в последний раз «Хетафе» отличался в воротах «Атлетико» еще в ноябре 2011 года. К слову, с того момента мадридцы дважды становились чемпионами Испании.