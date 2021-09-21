​Фелиш дисквалифицирован на два матча

Форвард «Атлетико» Жоау Фелиш схлопотал дисквалификацию на две игры. О таком решении испанского Комитета по проведению соревнований посредством своей странички в «Твиттере» информирует журналист Маттео Моретто.

Напомним, что Фелиш был удалён с поля в субботнем поединке против «Атлетика» из Бильбао. Португалец сначала увидел перед собой жёлтую карточку, но тут же получил повторный «горчичник» за излишние эмоции.

Жоау Фелиш не поможет «Атлетико» в ближайших играх испанского чемпионата против «Хетафе» (21 сентября) и «Алавеса» (25 сентября).

Напомним, что матч «Атлетико» - «Атлетик» завершился вничью со счётом 0:0.