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​Фелиш дисквалифицирован на два матча

21 Сентября 2021 • 15:34 Комментировать
Хетафе
...
Атлетико М
6.20 3.50 1.65
Через 2 ч. 44 мин.

Форвард «Атлетико» Жоау Фелиш схлопотал дисквалификацию на две игры. О таком решении испанского Комитета по проведению соревнований посредством своей странички в «Твиттере» информирует журналист Маттео Моретто.

Напомним, что Фелиш был удалён с поля в субботнем поединке против «Атлетика» из Бильбао. Португалец сначала увидел перед собой жёлтую карточку, но тут же получил повторный «горчичник» за излишние эмоции.

Жоау Фелиш не поможет «Атлетико» в ближайших играх испанского чемпионата против «Хетафе» (21 сентября) и «Алавеса» (25 сентября).

Напомним, что матч «Атлетико» - «Атлетик» завершился вничью со счётом 0:0.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Жоау Фелиш
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