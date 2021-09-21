Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 322 Комментарии
Ла Лига

Агент Роналду летом предлагал услуги португальца «Атлетико» - клуб отказал слухи

21 Сентября 2021 • 20:27 Комментировать
Хетафе
0:0
Атлетико М
6.20 3.50 1.65
1-й тайм

По предварительной информации, летом Криштиану Роналду изо всех сил пытался покинуть итальянский «Ювентус». Игрока связывали с различными клубами, в том числе с «Манчестер Сити».

Впрочем, как стало известно испанскому изданию AS, агент португальца Жорже Мендеш также предлагал услуги Роналду мадридскому «Атлетико». Руководство «матрасников» отказалось рассматривать данный вариант, сфокусировавшись на других трансферах.

Стоит напомнить, что СМИ ранее также писали о том, что Мендеш обращался еще к таким командам как «Барселона» и «ПСЖ», пока в конечном итоге не был оформлен переход в «Манчестер Юнайтед».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Криштиану Роналду
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
Идет 15 минута Хетафе 0:0 Атлетико М
21.09  23:00 Атлетик Б ... Райо Вальекано 1.88 3.55 4.4
21.09  23:00 Леванте ... Сельта 2.47 3.5 2.85
22.09  20:30 Севилья ... Валенсия 1.73 3.8 5
22.09  20:30 Эспаньол ... Алавес 1.99 3.3 4.2
Все матчи
Новости
Сегодня, 21 Сентября
20:27 · Испания. Ла Лига
Агент Роналду летом предлагал услуги португальца «Атлетико» - клуб отказал слухи
20:10 · Испания. Ла Лига
«Хетафе» - «Атлетико» Мадрид: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
19:41 · Испания. Ла Лига
​Куман: «Посмотрите на наш состав – думаете, что мы можем играть в «тики-таку»?» 1
19:22 · Испания. Ла Лига
​Президент «Барселоны» ушёл от ответа на вопрос о будущем Кумана 1
15:34 · Испания. Ла Лига
​Фелиш дисквалифицирован на два матча
13:01 · Испания. Ла Лига
Иско может перейти в «Лион» слухи
12:25 · Россия. Премьер-лига
Назван лучший российский футболист в FIFA 22 1
11:00 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» интересуется игроком «Барселоны»
10:48 · Испания. Ла Лига
Анчелотти: «Сейчас у меня медовый месяц в «Реале» 1
10:25 · Англия. Премьер-лига
«Ювентус» и «Атлетико» интересуются Сака 1
09:54 · Испания. Ла Лига
Лапорта определился с претендентами на пост главного тренера «Барселоны» 3
09:27 · Испания. Ла Лига
«Барселона» сделала 54 навеса в поединке с «Гранадой»
08:39 · Испания. Ла Лига
Куману задали вопрос о будущем в «Барселоне» после осечки с «Гранадой»
02:02 · Испания. Ла Лига
Хетафе - Атлетико: где смотреть прямую трансляцию онлайн 1
00:13 · Испания. Ла Лига
«Барселона» в игре с «Гранадой» выполнила рекордное с 2005 года количество передач в штрафную соперника 1
Все новости
Рекомендуем