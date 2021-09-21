По предварительной информации, летом Криштиану Роналду изо всех сил пытался покинуть итальянский «Ювентус». Игрока связывали с различными клубами, в том числе с «Манчестер Сити».

Впрочем, как стало известно испанскому изданию AS, агент португальца Жорже Мендеш также предлагал услуги Роналду мадридскому «Атлетико». Руководство «матрасников» отказалось рассматривать данный вариант, сфокусировавшись на других трансферах.

Стоит напомнить, что СМИ ранее также писали о том, что Мендеш обращался еще к таким командам как «Барселона» и «ПСЖ», пока в конечном итоге не был оформлен переход в «Манчестер Юнайтед».