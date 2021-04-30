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Рамос всё же пропустит матч с «Осасуной»

30 Апреля 2021, 20:17,

Капитан «Реала» Серхио Рамос набирает форму после травмы, но всё же пропустит матч 34-го тура Ла Лиги против «Осасуны», который состоится в субботу. Главный тренер мадридцев Зинедин Зидан решил поберечь ветерана на ответный полуфинальный матч Лиги чемпионов против «Челси», запланированный на среду.

Отметим, что Рамос не играет за «Реал» с 13 марта. Проблемы в обороне команды усугубились тем, что Дани Карвахаль и Лукас Васкес выбыли до конца сезона. С другой стороны, залечил травму Эден Азар и сможет сыграть против команды из Памплоны.

Мадридский «Реал» идет на втором месте в чемпионате Испании с отставанием в два очка от «Атлетико».

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Реал Мадрид, Серхио Рамос, Осасуна
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