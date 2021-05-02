​Зидан прокомментировал победу над «Осасуной»

В субботу вечером «Реал» на своём поле обыграл «Осасуну» в календарном матче испанского чемпионата – 2:0. После финального свистка результат прокомментировал Зинедин Зидан.

«Опять «сухой» матч, мы должны быть довольны. Сегодня мы одержали хорошую победу. В концовке я радовался за своих футболистов.

В первом тайме мы имели пять шансов забить, но не воспользовались ими, что немного огорчило нас. Я сказал ребятам в перерыве, что мы забьём, если будем так же играть и иметь терпение. Я очень рад за команду. После первого гола футболисты почувствовали облегчение. И я тоже», - цитирует Зидана AS.