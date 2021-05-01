​Варан травмировался в игре с «Осасуной»

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01 Мая 2021, 23:35,
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В субботу вечером «Реал» проводит домашний матч испанской Ла Лиги против «Осасуны». В перерыве Зинедин Зидан произвёл перестановку в центре обороны – вместо Рафаэля Варана на поле вышел Начо.
Как сообщает журналист испанского финала портала Goal.com Марио Кортегана на своей страничке в Twitter, Варан был заменён из-за дискомфорта в правой ноге. Французский футболист может пройти обследование в воскресенье.
Напомним, что в среду, пятого мая, «Реалу» предстоит провести ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов против «Челси». В первой игре в Мадриде команды забили по разу – 1:1.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Реал Мадрид, Рафаэль Варан