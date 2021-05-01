Чемпионат Испании. Ла Лига 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

​Варан травмировался в игре с «Осасуной»

01 Мая 2021, 23:35,

В субботу вечером «Реал» проводит домашний матч испанской Ла Лиги против «Осасуны». В перерыве Зинедин Зидан произвёл перестановку в центре обороны – вместо Рафаэля Варана на поле вышел Начо.

Как сообщает журналист испанского финала портала Goal.com Марио Кортегана на своей страничке в Twitter, Варан был заменён из-за дискомфорта в правой ноге. Французский футболист может пройти обследование в воскресенье.

Напомним, что в среду, пятого мая, «Реалу» предстоит провести ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов против «Челси». В первой игре в Мадриде команды забили по разу – 1:1.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Реал Мадрид, Рафаэль Варан
★ Добавьте Евро-Футбол в источники



Читайте также на "Евро-футбол.ру":

Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Спорное удаление Ахметова, реабилитация Тедеско и уныние Олича: «Спартак» победил ЦСКА впервые за три дерби
Спорное удаление Ахметова, реабилитация Тедеско и уныние Олича: «Спартак» победил ЦСКА впервые за три дерби
ЭСК решила, что Кукуян ошибся, удалив Ахметова в дерби
ЭСК решила, что Кукуян ошибся, удалив Ахметова в дерби
«Гранада» неожиданно помешала «Барселоне» выйти в лидеры
«Гранада» неожиданно помешала «Барселоне» выйти в лидеры
Кто выиграет Лигу чемпионов
Кто выиграет Лигу чемпионов
Всё решится в Лондоне: «Реал» и «Челси» сыграли вничью в первом полуфинале ЛЧ
Всё решится в Лондоне: «Реал» и «Челси» сыграли вничью в первом полуфинале ЛЧ


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 1000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 5000 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
8 Бонус: 10000 Обзор Играть
9 Бонус: 19500 Обзор Играть
10 Бонус: 500 Обзор Играть
Весь рейтинг лучших букмекеров от Евро-футбола