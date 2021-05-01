«Реал» лишь в концовке реализовал свой перевес над «Осасуной»

В 34-м туре чемпионата Испании «Реал» очень долго не мог размочить счёт в игре с «Осасуной», которая просто играла по результату и до поры до времени справлялась с атаками противника.

В первом тайме Каземиро и Карим Бензема пробили рядом с каркасом, затем голкипер гостей поочередно парировал опасные удары Эдена Азара, Рафаэля Варана и Милитао. На перерыв команды едва не ушли при счете 0:1, но голевая контратака гостей все же была офсайдной.

Лишь на 76-й минуте Эдер Милитао забил победный мяч, пробив головой после навеса от углового флажка. Вскоре Карим Бензема в контратаке сыграл на Каземиро, от ноги которого мяч отлетел в сетку - 2:0. «Реал» на чистом втором месте с отставанием в два очка от «Атлетико».