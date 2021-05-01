Чемпионат Испании. Ла Лига 2020-2021
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«Реал» лишь в концовке реализовал свой перевес над «Осасуной»

01 Мая 2021, 23:51,

В 34-м туре чемпионата Испании «Реал» очень долго не мог размочить счёт в игре с «Осасуной», которая просто играла по результату и до поры до времени справлялась с атаками противника.

В первом тайме Каземиро и Карим Бензема пробили рядом с каркасом, затем голкипер гостей поочередно парировал опасные удары Эдена Азара, Рафаэля Варана и Милитао. На перерыв команды едва не ушли при счете 0:1, но голевая контратака гостей все же была офсайдной.

Лишь на 76-й минуте Эдер Милитао забил победный мяч, пробив головой после навеса от углового флажка.  Вскоре Карим Бензема в контратаке сыграл на Каземиро, от ноги которого мяч отлетел в сетку - 2:0. «Реал» на чистом втором месте с отставанием в два очка от «Атлетико».

Протокол игры  
Реал Мадрид 2:0 Осасуна
(1:0) Милитао Эдер 76'    
(2:0) Каземиро Карлос 80'    
Куртуа Тибо Одриосола Альваро Милитао Эдер Варан Рафаэль   46' (Начо Игнасио (   46') Марсело Виера   64' (Родриго (   64') Асенсио Марко   83' (Аррибас Серхио (   83') Каземиро Карлос Бланко Антонио Азар Эден   72' (Иско Аларкон (   72') Бензема Карим Винисиус Жуниор   64' (Гутьеррес Мигель (   64')
Запасные: Кроос Тони Альтубе Диего Модрич Лука Диас Мариано Лунин Андрей
Эррера Серхио Видаль Начо Эрнандес Аридане Гарсия Давид III Санчес Мануэль Монкайола Хон Торро Лукас   84' (Хони Родригес (   84') Торрес Роберто   81' (Барха Энрике (   81') Мартинес Хавьер II   55'   64' (Брашанац Дарко (   64') Авила Эсекьель   64' (Будимир Анте (   64') Гарсия Рубен   80' (Адриан Лопес (   80')
Запасные: Круз Хуан Хуан Перес II Унаи Гарсия Ронкалья Факундо Гальего Энрике Ойер Санхурхо   55' Рамальо Чимено
01 мая. Стадион "Альфредо ди Стефано" (Мадрид).

 

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Реал Мадрид, Осасуна
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Комментарии (10)
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1
CELTIC FROST
02 Мая 2021, 00:05

Я уж думал, сливочные совсем стухли. Ан нет - дожали. Приятно поглядеть на ситуацию в Ла лиге: я люблю такую интригу. И да, конечно же, с детства за Севилью)) (ну не за Атлетико же). А вдруг случится чудо?)

0
Артур Измаилов
02 Мая 2021, 00:10

Лучше с деЦтва за Гранаду ))
Я не капельки не огорчусь чемпионству Севильи. Отличный клуб, отличная команда, всегда играет атакующий футбол. На евроарене не теряется, ЛЕ за собой застолбил. Короче достойны они чемпионству.
А по Севилье Хуанде Рамоса аж щас скучаю. Команда конфетка была.

2
redwhite1959
02 Мая 2021, 00:03

Иско у Зидана как "джокер" - как только начинает пахнуть "жареным", только тогда француз выпускает его на поле(( Я многого не понимаю - почему отдали Эдегора в "Арсенал", почему сидит на лавке Иско, почему на поле в основе выходят Винисиус и Асенсио? Зидан сам был интеллектуальным футболистом, но зачем-то таких же "маринует" в арендах и на скамейке запасных. "Осасуну" обыграли в конечном итоге, но через всю игру явно ощущалось недостаток мысли и креатива впереди. Бесконечные навесы в штрафную и почти полное отсутствие красиво разыгранных комбинаций с завершающим ударом((

0
Артур Измаилов
02 Мая 2021, 00:07

У них явно какой то конфликт. Ато в свое время Зидан даже столямного пЕйла на лавку усадил ради Иско. Ну а после Зидан все и разрушил, превратив Иско в полный хлам, как и Марсело.

0
CELTIC FROST
02 Мая 2021, 00:06

При Зидане во второе его пришествие у Реала в основном есть результат, но нет красоты. Команда почти всегда тяжело работает на поле.

0
Артур Измаилов
01 Мая 2021, 23:58

Милка с обломом тебя ! ))) помидорная твоя душа)) вуахахах)))))))) Небось уже аватарку Осасуны искала, чтоб примерить, да осасунила дважды за пару минут, один от Милитао, другой от Каземиро.

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1
ARTUR
01 Мая 2021, 23:57

Хорошая игра , очень живая , понравился этот состав , второй гол Казимиро конечно из разряда курьезных , очень бы хотелось увидеть этих молодых парней у другого коуча , мне жаль что молодежка Реала таки тухнет , он их не развивает . Очки набраны и идет Реал дальше , еще в игре за титул )))

1
Артур Измаилов
02 Мая 2021, 00:04

Каземиро сегодня в центре поля был и царем и богом, молодежке оставалось только не терять мячи. И вообще по мне , в этом сезоне лучший игрок в команде это Каземиро. Каземиро, потом Модрич и Кроос. На них и держится нынешний Реал.

0
ARTUR
02 Мая 2021, 00:09

По Казимиро в этом сезоне у меня однозначно нет вопросов )) Модрич пашет , но уже устает , а Кросс мне никогда не нравился , он очень часто тормозит атаки Реала , но как разрушитель чужих атак очень хорош .

1
Артур Измаилов
01 Мая 2021, 23:56

Вымучили наконец. Три очка!!! Но реализация опять ниже плинтуса. Столько моментов, а еле еле 2 забили. А так молодцы, давили весь матч.

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