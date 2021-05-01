«Реал» лишь в концовке реализовал свой перевес над «Осасуной»

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01 Мая 2021, 23:51,
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В 34-м туре чемпионата Испании «Реал» очень долго не мог размочить счёт в игре с «Осасуной», которая просто играла по результату и до поры до времени справлялась с атаками противника.
В первом тайме Каземиро и Карим Бензема пробили рядом с каркасом, затем голкипер гостей поочередно парировал опасные удары Эдена Азара, Рафаэля Варана и Милитао. На перерыв команды едва не ушли при счете 0:1, но голевая контратака гостей все же была офсайдной.
Лишь на 76-й минуте Эдер Милитао забил победный мяч, пробив головой после навеса от углового флажка. Вскоре Карим Бензема в контратаке сыграл на Каземиро, от ноги которого мяч отлетел в сетку - 2:0. «Реал» на чистом втором месте с отставанием в два очка от «Атлетико».
Протокол игры
|Реал Мадрид
|2:0
|Осасуна
|(1:0) Милитао Эдер 76'
|(2:0) Каземиро Карлос 80'
Куртуа Тибо • Одриосола Альваро • Милитао Эдер • Варан Рафаэль 46' ( Начо Игнасио ( 46') • Марсело Виера 64' ( Родриго ( 64') • Асенсио Марко 83' ( Аррибас Серхио ( 83') • Каземиро Карлос • Бланко Антонио • Азар Эден 72' ( Иско Аларкон ( 72') • Бензема Карим • Винисиус Жуниор 64' ( Гутьеррес Мигель ( 64')
Запасные: Кроос Тони • Альтубе Диего • Модрич Лука • Диас Мариано • Лунин Андрей
Эррера Серхио • Видаль Начо • Эрнандес Аридане • Гарсия Давид III • Санчес Мануэль • Монкайола Хон • Торро Лукас 84' ( Хони Родригес ( 84') • Торрес Роберто 81' ( Барха Энрике ( 81') • Мартинес Хавьер II 55' 64' ( Брашанац Дарко ( 64') • Авила Эсекьель 64' ( Будимир Анте ( 64') • Гарсия Рубен 80' ( Адриан Лопес ( 80')
Запасные: Круз Хуан • Хуан Перес II • Унаи Гарсия • Ронкалья Факундо • Гальего Энрике • Ойер Санхурхо • 55'Рамальо Чимено
01 мая. Стадион "Альфредо ди Стефано" (Мадрид).
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Реал Мадрид, Осасуна
Я уж думал, сливочные совсем стухли. Ан нет - дожали. Приятно поглядеть на ситуацию в Ла лиге: я люблю такую интригу. И да, конечно же, с детства за Севилью)) (ну не за Атлетико же). А вдруг случится чудо?)
Лучше с деЦтва за Гранаду ))
Я не капельки не огорчусь чемпионству Севильи. Отличный клуб, отличная команда, всегда играет атакующий футбол. На евроарене не теряется, ЛЕ за собой застолбил. Короче достойны они чемпионству.
А по Севилье Хуанде Рамоса аж щас скучаю. Команда конфетка была.
Иско у Зидана как "джокер" - как только начинает пахнуть "жареным", только тогда француз выпускает его на поле(( Я многого не понимаю - почему отдали Эдегора в "Арсенал", почему сидит на лавке Иско, почему на поле в основе выходят Винисиус и Асенсио? Зидан сам был интеллектуальным футболистом, но зачем-то таких же "маринует" в арендах и на скамейке запасных. "Осасуну" обыграли в конечном итоге, но через всю игру явно ощущалось недостаток мысли и креатива впереди. Бесконечные навесы в штрафную и почти полное отсутствие красиво разыгранных комбинаций с завершающим ударом((
У них явно какой то конфликт. Ато в свое время Зидан даже столямного пЕйла на лавку усадил ради Иско. Ну а после Зидан все и разрушил, превратив Иско в полный хлам, как и Марсело.
При Зидане во второе его пришествие у Реала в основном есть результат, но нет красоты. Команда почти всегда тяжело работает на поле.
Милка с обломом тебя ! ))) помидорная твоя душа)) вуахахах)))))))) Небось уже аватарку Осасуны искала, чтоб примерить, да осасунила дважды за пару минут, один от Милитао, другой от Каземиро.
Хорошая игра , очень живая , понравился этот состав , второй гол Казимиро конечно из разряда курьезных , очень бы хотелось увидеть этих молодых парней у другого коуча , мне жаль что молодежка Реала таки тухнет , он их не развивает . Очки набраны и идет Реал дальше , еще в игре за титул )))
Каземиро сегодня в центре поля был и царем и богом, молодежке оставалось только не терять мячи. И вообще по мне , в этом сезоне лучший игрок в команде это Каземиро. Каземиро, потом Модрич и Кроос. На них и держится нынешний Реал.
По Казимиро в этом сезоне у меня однозначно нет вопросов )) Модрич пашет , но уже устает , а Кросс мне никогда не нравился , он очень часто тормозит атаки Реала , но как разрушитель чужих атак очень хорош .
Вымучили наконец. Три очка!!! Но реализация опять ниже плинтуса. Столько моментов, а еле еле 2 забили. А так молодцы, давили весь матч.