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Винисиус: «Я многому научился у Зидана»

26 Апреля 2021, 22:50,

Форвард «Реала» Винисиус Жуниор рассказал о работе с главным тренером клуба Зинедином Зиданом.

«Я многому научился у Зидана. Он был отличным игроком и является прекрасным тренером. Зинедин делает всё возможное, чтобы мы чувствовали себя хорошо не только на поле, но и дома. Он много спрашивает нас о семьях. Я думаю, что если у футболиста всё хорошо дома, то всё будет отлично и в игре», - цитирует Винисиуса Marca.

20-летний бразильский футболист сыграл сорок два матча за «Реал» во всех турнирах нынешнего сезона, забил шесть голов и отдал семь голевых передач. Контракт Винисиуса с мадридским клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Реал Мадрид, Зинедин Зидан, Винисиус Жуниор
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