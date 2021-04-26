Винисиус: «Я многому научился у Зидана»

Форвард «Реала» Винисиус Жуниор рассказал о работе с главным тренером клуба Зинедином Зиданом.

«Я многому научился у Зидана. Он был отличным игроком и является прекрасным тренером. Зинедин делает всё возможное, чтобы мы чувствовали себя хорошо не только на поле, но и дома. Он много спрашивает нас о семьях. Я думаю, что если у футболиста всё хорошо дома, то всё будет отлично и в игре», - цитирует Винисиуса Marca.

20-летний бразильский футболист сыграл сорок два матча за «Реал» во всех турнирах нынешнего сезона, забил шесть голов и отдал семь голевых передач. Контракт Винисиуса с мадридским клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.