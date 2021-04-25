​Дембеле восстановился и готов сыграть с «Вильярреалом»

Вингер «Барселоны» Усман Дембеле не играл против «Хетафе» посреди недели, поскольку испытывал дискомфорт в области таза. Очевидно, француз полностью восстановился. Его фамилия есть в опубликованном пресс-службой «сине-гранатовых» списке игроков, которые готовы сыграть в воскресенье против «Вильярреала».

В список вошли такие футболисты: Тер Штеген, Дест, Пике, Араухо, Бускетс, Гризманн, Месси, Дембеле, Пуч, Нето, Ленгле, Педри, Тринкау, Алаба, Матеус, Серхи Роберто, де Йонг, Юмтити, Фирпо, Мориба, Мингеса, Арнау.

В случае гостевой победы над «Вильярреалом» «Барселона» догонит по очкам «Реал» на втором месте с матчем в запасе. «Сливочные» в субботу не смогли обыграть «Бетис» (0:0).