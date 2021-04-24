Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
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Ааронс интересен «Барселоне» и клубам АПЛ

24 Апреля 2021, 00:16,

Правый защитник «Норвича» Макс Ааронс привлекает к себе всё больше внимания со стороны клубов Премьер-лиги и из-за рубежа. Год назад после вылета «канареек» из АПЛ игрок английской молодежки остался в клубе, хотя имел широкий выбор вариантов.

The Independent сообщает, что «Барселона» примеряется к игроку наряду с «Тоттенхэмом», «Вест Хэмом» и «Манчестер Сити». У каталонцев нет большой необходимости приобретать Ааронса при том, что Серджино Дест ярко проводит дебютный сезон, а Оскар Мингеса является универсальным защитником. Ориентировочная стоимость Макса Ааронса - 35 млн евро.

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Норвич, Макс Ааронс
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