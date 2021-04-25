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Куман: «Я всегда восхищался Гризманном»

25 Апреля 2021, 20:16,

Наставник «Барселоны» Рональд Куман прокомментировал победу над «Вильярреалом» (2:1).

«Мы стали на шаг ближе к титулу. Каждый матч сложен, а каждая победа важна. Мы правильно отреагировали на пропущенный гол и создали несколько моментов у чужих ворот.

Гризманн? Я всегда восхищался им, он проделывает огромный объём работы. Сегодня Антуан был ключевым игроком на поле. Думаю, что такой перфоманс придаст уверенности как ему, так и нам.

Отставание от «Атлетико»? Необходимо просто двигаться от матча к матчу и продолжать побеждать, а дальше посмотрим», - цитирует Кумана Marca.

Отставание «Барселоны» от «Атлетико» составляет два зачетных балла.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Барселона, Вильярреал, Рональд Куман, Антони Гризманн
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