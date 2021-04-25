Куман: «Я всегда восхищался Гризманном»

Наставник «Барселоны» Рональд Куман прокомментировал победу над «Вильярреалом» (2:1).

«Мы стали на шаг ближе к титулу. Каждый матч сложен, а каждая победа важна. Мы правильно отреагировали на пропущенный гол и создали несколько моментов у чужих ворот.

Гризманн? Я всегда восхищался им, он проделывает огромный объём работы. Сегодня Антуан был ключевым игроком на поле. Думаю, что такой перфоманс придаст уверенности как ему, так и нам.

Отставание от «Атлетико»? Необходимо просто двигаться от матча к матчу и продолжать побеждать, а дальше посмотрим», - цитирует Кумана Marca.

Отставание «Барселоны» от «Атлетико» составляет два зачетных балла.