Дубль Гризманна позволил «Барселоне» переиграть «Вильярреал»

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25 Апреля 2021, 19:09,
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Обычно «Вильярреал» - удобный соперник для «Барселоны», но в 33-м туре Ла Лиги каталонцам пришлось потрудиться, чтобы добыть такие важные три очка. Коллектив Унаи Эмери открыл счет в середине первого тайма, но уже спустя семь минут проигрывал после дубля Антуана Гризманна. Даже несмотря на удаление Мануэля Тригероса на 65-й минуте «желтая субмарина» мало в чем уступила претенденту на чемпионство, но все же проиграла 1:2.
Каталонцы настигли «Реал» и в двух очках от лидера.
Протокол игры
|Вильярреал
|1:2
|Барселона
|(1:0) Чуквезе Саму 26'
|28' Гризманн Антуан (1:1)
|35' Гризманн Антуан (1:2)
Асенхо Серхио • Фойт Хуан • Альбиоль Рауль 66' 89' ( Марио Гаспар ( 89') • Торрес Пау II • 74'Морено Альберто 60' ( Коклен Франсис ( 60') • Чуквезе Саму 89' ( Пино Йереми ( 89') • Капу Этьен 76' ( Гомес Мойсес ( 76') • Парехо Даниэль • Тригерос Мануэль • 65'Морено Херард • Алькасер Пако 60' ( Эступиньян Первис ( 60')
Запасные: Коста Хауме • Баэна Алехандро • Рульи Херонимо • Фунес Мори • Бакка Карлос • Педраса Альфонсо • Ниньо Фер
Тер Штеген Марк-Андре • Мингеса Оскар • Пике Херард • Ленгле Клеман • Дест Серджино 46' ( Роберто Серхи ( 46') • Де Йонг Френки • Бускетс Серхио 82' 88' ( Араухо Рональд ( 88') • Гонсалес Педро 64' ( Мориба Илайкс ( 64') • Альба Жорди • Месси Лионель • Гризманн Антуан 50' 80' ( Дембеле Усман ( 80')
Запасные: Тринкан Франсишку • Пуч Рикард • Фирпо Жуниор • Юмтити Самуэль • Нето Мурара • Фернандес Матеус • Тенас Арнау
25 апреля. Стадион "Эстадио де ла Керамика".
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Барселона, Вильярреал
думал, что во втором тайме будут мячи забитые, но близки к этому были подводники. хорошую всё же команду делает Эмери. не удивлюсь, если они хорошо проведут оставшиеся матчи в ЛЕ.
У Барсы реализация моментов от игры к игре носит синусоидальный (качельный характер), то летит почти все подряд (как в игре с Хетафе), то залетает только один мяч из 4 стопроцентных момента (как сегодня с Вильярреалом). Это, конечно, не есть Gut. Главное, чтобы в игре с Атлетико с реализацией было все хорошо. Есть все-таки достаточно высокая вероятность, что победив Атлетико, можно будет взять Ла Лигу.
Я бы еще не забывал что в засаде сидит Севилия , оченб хорошо идут эти парни
Кроме одного очень положительного момента - взятие 3 очков - игра Барсы не показала. Де Йонг - антигерой: упустил два 100% (даже 200%) момента, ошибался часто в передах. Совсем не видно в игре Педри, по крайней мере, отметить его совершенно не за что. Вышедший на замену Мориба ничем, кроме двух упущенных хороших моментов, ничем не отметился. И, конечно же, сегодня не особо заметен был Месси, а это значит, что и команда выглядит не очень! Но победа есть победа и это уже ХОРОШО!
ну нееееееееееееееееееееееееееееее))) есть еще положительный момент )) игра в атаке хороша , кроме завершения , вот если бы не было моментов , было бы печально ))
Да, моменты есть. Но если сравнить количество голов и количество моментов, то коэффициент реализации явно меньше 30% (а может быть, и 25%) и это очень сильно удручает и расстраивает. 30% реализации - это не есть признак классной команды, к сожалению.
я об этом ниже писал
Да согласен. Комментарии появляются так быстро, что пока пишешь свой, такую же мысль уже написал другой участник форума.
у Барсы две беды , реализация , забей в этом матче половину чего могли ( должны были ) и матч был бы просто шикарный , Гризи и Д. Ионг могли разбомбить , а вторая беда которая меня до сих пор удивляет это оборона !!!!ОБОРОНА !!! Куман один из лучших в свое время защитников , ну никак не может справится с бардаком в обороне !!!!УДИВИТЕЛЬНО , но именно в этом аспекте я был уверен что будет порядок , однако увы... не понятно !! Стиль Вильяреала очень мне по душе , даже удивляет что команда так низко . Думаю матч с атлетами определит чемпиона .
Поиграли в рулетку.)))
Будь Вильярреал по яростнее наш энерго и эмоционально сберегающий эксперимент закончился бы потерей очков. Но хозяева как будто сами не верили в такую возможность.
Столько не забивать и не получить плату согласно пословице - нас и в менее очевидных матча наказывали.
Хорошо, что Пике на поле.
Гризи сделал игру - как это звучит!)))
Кстати да, как это не наказали за расточительность, столько примеров по ходу сезона). Может начало везти, вот даже Гриз третий матч кряду забивает)
Хорошо бы, если судьба хотя бы решит не отыгрываться.)))
Я , честно, стараюсь Гризи больше не ругать. Однажды специально смотрел за объёмом его работы в обороне и проникся.
он полезен даже становится, в отличие от его земляков.
в том что Гриз пашет , это у него не отнять
Не хочется из-за этого такому талантливому напу скидки делать, но, с другой стороны, почему нет.
я тоже думаю что скидки за промахи в атаке ему делать не стоит , но он к концу сезона все же стал лучше , да как и вся команда , но ОБОРОНА .... нет слов .
Да тоже, намного лучше смотрится в последних матчах. И даже голы не главное, моменты создает, участвует в комбинационной игре.
Плохой второй тайм, опять ставка на передачу инициативы и контратаки. Но если бы оборона была железобетонной, тогда можно, а о Барсе такого не скажешь даже во сне. Подлодка душила Барсу весь второй тайм и это в меньшинстве, молодцы, что сказать. В атаке неплохо, правда реализация оставляет желать лучшего. Забили бы свое, счет куда приятней мог стать.
Ну да ладно, график плотный, 3 очка взяты, двигаем дальше.
отличный первый тайм и ужасный второй. будто все решили дать фору подводникам после удаления. в обороне защитники мешали друг другу. в нападении бездарно тратились классные моменты. Куман должен всё же прикладывать усилия, а не просто наблюдать за игрой и делать замены.
Месси был сегодня не на лучшем уровне, много терял мячи. Гриз молодец конечно, но мог бы назабивать больше. Де Йонг просто расстроил, такие моменты нужно реализовывать.
Дембеле временами был неплох, временами хреново. защитники отработали на троечку.
Тер Штеген был хорош.
результат есть, но вопросов по игре куча. хоть ответный подарок мадриду не сделали, как обычно.
всех с победой! едем дальше!
Едем, pol-black!)))
с победой!
Я думал только у Юве дырка в стенке... Не.. У Де Йонга между ног тоже... Хе-хе..
кайф от выигрыша испортил второй тайм
1 тайм шикарен.
2 ужас. Просто ходили по полю просто так