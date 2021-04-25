Дубль Гризманна позволил «Барселоне» переиграть «Вильярреал»

Обычно «Вильярреал» - удобный соперник для «Барселоны», но в 33-м туре Ла Лиги каталонцам пришлось потрудиться, чтобы добыть такие важные три очка. Коллектив Унаи Эмери открыл счет в середине первого тайма, но уже спустя семь минут проигрывал после дубля Антуана Гризманна. Даже несмотря на удаление Мануэля Тригероса на 65-й минуте «желтая субмарина» мало в чем уступила претенденту на чемпионство, но все же проиграла 1:2.

Каталонцы настигли «Реал» и в двух очках от лидера.