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Гризманн: «Мы хотим стать чемпионами»

25 Апреля 2021, 19:23,

Нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн считает, что каталонцам по силам выиграть чемпионат Испании. Сегодня «сине-гранатовые» одолели в гостях «Вильярреал» (2:1), а француз отметился дублем.

«Мы хотим стать чемпионами. Будем стараться побеждать в каждом матче, это единственный способ стать первыми, будет нелегко, но мы способны добиться этого», - сказал Гризманн после матча с «Вильярреалом».

«Барселона» набрала 71 очко в тридцати двух турах и расположилась на третьей строчке в турнирной таблице чемпионата Испании, отставание от «Атлетико», идущего первым, составляет два зачетных балла.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Барселона, Антуан Гризманн
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Комментарии (1)
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0
779
25 Апреля 2021, 19:30

Надо было в Классико с более холодной головой играть.

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