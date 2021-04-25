Гризманн: «Мы хотим стать чемпионами»

Нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн считает, что каталонцам по силам выиграть чемпионат Испании. Сегодня «сине-гранатовые» одолели в гостях «Вильярреал» (2:1), а француз отметился дублем.

«Мы хотим стать чемпионами. Будем стараться побеждать в каждом матче, это единственный способ стать первыми, будет нелегко, но мы способны добиться этого», - сказал Гризманн после матча с «Вильярреалом».

«Барселона» набрала 71 очко в тридцати двух турах и расположилась на третьей строчке в турнирной таблице чемпионата Испании, отставание от «Атлетико», идущего первым, составляет два зачетных балла.