Чемпионат Испании. Ла Лига 2020-2021
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«Барселона» выступила с заявлением по Суперлиге

22 Апреля 2021, 20:25,

«Барселона» выступила с заявлением относительно проекта Суперлиги, из которого не вышла, несмотря на отказ всех английских клубов и некоторых других участников.

Руководство клуба отмечает, что отказ от такого шанса был бы исторической ошибкой. Тем не менее, сразу было указано, что каталонцы намерены дать окончательный ответ по результатам всестороннего изучения ситуации на всех уровнях.

«Барселона» считает необходимым  глубоко проанализировать реакцию болельщиков на Суперлигу, а также требует понимания, уважения и терпения от болельщиков «блауграны» и общественности.

Напомним, что Суперлигу создали в ночь на понедельник, но спустя два дня ее начали массово покидать клубы-основатели.

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Барселона
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