Полузащитник «Реала Сосьедад» Давид Сильва получил травму в матче против «Атлетика» (1:0) в рамках финала Кубка Испании.

Как сообщает El Chiringuito, у опытного испанца диагностирована травма приводящей мышцы левого бедра второй степени. Сроки восстановления Сильвы не уточняются.

35-летний полузащитник сыграл двадцать два матча за «Реал Сосьедад» во всех турнирах нынешнего сезона, забил один гол и отдал четыре голевые передачи. Трансферная стоимость Сильвы по версии портала Transfermarkt оценивается в пять миллионов евро, а его действующее соглашение с испанским клубом рассчитано до 30 июня 2022 года.