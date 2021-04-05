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Сильва получил травму

05 Апреля 2021, 20:24,

Полузащитник «Реала Сосьедад» Давид Сильва получил травму в матче против «Атлетика» (1:0) в рамках финала Кубка Испании.

Как сообщает El Chiringuito, у опытного испанца диагностирована травма приводящей мышцы левого бедра второй степени. Сроки восстановления Сильвы не уточняются.

35-летний полузащитник сыграл двадцать два матча за «Реал Сосьедад» во всех турнирах нынешнего сезона, забил один гол и отдал четыре голевые передачи. Трансферная стоимость Сильвы по версии портала Transfermarkt оценивается в пять миллионов евро, а его действующее соглашение с испанским клубом рассчитано до 30 июня 2022 года.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Реал Сосьедад, Давид Сильва
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