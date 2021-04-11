Грасия: «Чувствую, что мы можем выиграть все оставшиеся матчи»

Главный тренер «Валенсии» Хавьер Грасия прокомментировал результат матча с «Реал Сосьедадом» (2:2).

«В первые минуты мы играли неплохо и создали самый опасный момент, но реализовать пенальти не смогли. Затем мы допустили ошибки, за которые соперник нас наказал. Я рад, что команда правильно отреагировала на разговор в перерыве и смогла отыграться. Да, первый тайм можно было улучшить сразу несколькими способами, но всё могло сложиться иначе, реализуй мы пенальти.

Я чувствую, что мы можем здорово подготовиться к оставшимся играм и выиграть каждую из них», - цитирует Грасию пресс-служба клуба.