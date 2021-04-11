«Валенсия» с Черышевым отобрала победу у «Реала» из Сан-Себастьяна

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11 Апреля 2021, 19:18,
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В 30-м туре Ла Лиги «Валенсия» играла против «Реала» из Сан-Себастьяна, одного из лидеров турнира. Команда Дениса Черышева, который вышел в старте и провел на поле 63 минуты, упустила шанс открыть счет с пенальти и до конца первого тайма пропустила дважды. Тем не менее, «лос чес» отыгрались, а в концовке вдесятером не упустили ничью - 2:2.
«Реал Сосьедад» - пятый, его соперник - 13-й.
Протокол игры
|33' Гевара Андер (0:1)
|45' Исак Александр (0:2)
|(1:2) Васс Даниэль 60'
|(2:2) Габриэль Паулиста 73'
Хауме Доменек • Корреа Тьерри • Габриэль Паулиста • 47'Дьякаби Муктар • Гайя Хосе • Васс Даниэль 77' 90' ( Олива Кристиан ( 90') • Рачич Урош 63' ( Муса Юнус ( 63' ) • 68'Солер Карлос • Черышев Денис 42' 63' ( Гамейро Кевин ( 63') • Макси Гомес 78' • 80'Гуэдеш Гонсалу 86' ( Лато Тони ( 86')
Запасные: Ли Кан Ин • Ферру • Джейсон • Вальехо Ману • Риверо Кристиан • Санчес Алехандро • Кутроне Патрик • Гильямон Уго
Ремиро Алехандро • Горосабел Андони • Ариц Элустондо • Ле Норман Робен • Монреаль Начо • 66'Порту Кристиан 45' 66' ( Янузай Аднан ( 66') • Урко Гонсалес 7' 46' ( Модибо Саньян ( 46') • Гевара Андер • Оярсабаль Микель 89' ( Баутиста Хон ( 89') • Исак Александр • 82'Фернандес Карлос 58' 79' ( Лопес Роберто III ( 79')
Запасные: Айеса Гайзка • Сальдуа Хосеба • Барренечеа Андер • Пачеко Хон • Jon Olasagasti • Туррьентес Беньят
11 апреля. Стадион "Месталья" (Валенсия).
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Валенсия, Реал Сосьедад, Денис Черышев