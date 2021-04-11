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«Валенсия» с Черышевым отобрала победу у «Реала» из Сан-Себастьяна

11 Апреля 2021, 19:18,

В 30-м туре Ла Лиги «Валенсия» играла против «Реала» из Сан-Себастьяна, одного из лидеров турнира. Команда Дениса Черышева, который вышел в старте и провел на поле 63 минуты, упустила шанс открыть счет с пенальти и до конца первого тайма пропустила дважды. Тем не менее, «лос чес» отыгрались, а в концовке вдесятером не упустили ничью - 2:2.

«Реал Сосьедад» - пятый, его соперник - 13-й.

Протокол игры  
Валенсия 2:2 Реал Сосьедад
    33' Гевара Андер (0:1)
    45' Исак Александр (0:2)
(1:2) Васс Даниэль 60'    
(2:2) Габриэль Паулиста 73'    
Хауме Доменек Корреа Тьерри Габриэль Паулиста   47' Дьякаби Муктар Гайя Хосе Васс Даниэль   77'   90' (Олива Кристиан (   90') Рачич Урош   63' (Муса Юнус (   63'   68') Солер Карлос Черышев Денис   42'   63' (Гамейро Кевин (   63') Макси Гомес   78'   80' Гуэдеш Гонсалу   86' (Лато Тони (   86')
Запасные: Ли Кан Ин Ферру Джейсон Вальехо Ману Риверо Кристиан Санчес Алехандро Кутроне Патрик Гильямон Уго
Ремиро Алехандро Горосабел Андони Ариц Элустондо Ле Норман Робен Монреаль Начо   66' Порту Кристиан   45'   66' (Янузай Аднан (   66') Урко Гонсалес   7'   46' (Модибо Саньян (   46') Гевара Андер Оярсабаль Микель   89' (Баутиста Хон (   89') Исак Александр   82' Фернандес Карлос   58'   79' (Лопес Роберто III (   79')
Запасные: Айеса Гайзка Сальдуа Хосеба Барренечеа Андер Пачеко Хон Jon Olasagasti Туррьентес Беньят
11 апреля. Стадион "Месталья" (Валенсия).

 

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Валенсия, Реал Сосьедад, Денис Черышев
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