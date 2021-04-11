«Валенсия» с Черышевым отобрала победу у «Реала» из Сан-Себастьяна

В 30-м туре Ла Лиги «Валенсия» играла против «Реала» из Сан-Себастьяна, одного из лидеров турнира. Команда Дениса Черышева, который вышел в старте и провел на поле 63 минуты, упустила шанс открыть счет с пенальти и до конца первого тайма пропустила дважды. Тем не менее, «лос чес» отыгрались, а в концовке вдесятером не упустили ничью - 2:2.

«Реал Сосьедад» - пятый, его соперник - 13-й.