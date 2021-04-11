​Черышев попал в стартовый состав «Валенсии» впервые с января

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11 Апреля 2021, 16:33,
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Российский полузащитник Денис Черышев был включён в стартовый состав «Валенсии» на матч чемпионата Испании против «Реала Сосьедад». Для Черышева это первое попадание в основной состав команды с 24 января. Тогда Денис получил травму в поединке против «Атлетико» и долгое время восстанавливался. В матче прошлого тура Примеры россиянин вернулся в строй, выйдя на замену.
В пятнадцати матчах нынешнего сезона Денис Черышев отметился двумя результативными передачами.
Следить за матчем между «Валенсией» и «Реалом Сосьедад» можно будет на страницах LiveResult в подробной текстовой трансляции.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Валенсия, Денис Черышев