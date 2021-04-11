​Черышев попал в стартовый состав «Валенсии» впервые с января

Российский полузащитник Денис Черышев был включён в стартовый состав «Валенсии» на матч чемпионата Испании против «Реала Сосьедад». Для Черышева это первое попадание в основной состав команды с 24 января. Тогда Денис получил травму в поединке против «Атлетико» и долгое время восстанавливался. В матче прошлого тура Примеры россиянин вернулся в строй, выйдя на замену.

В пятнадцати матчах нынешнего сезона Денис Черышев отметился двумя результативными передачами.

Следить за матчем между «Валенсией» и «Реалом Сосьедад» можно будет на страницах LiveResult в подробной текстовой трансляции.