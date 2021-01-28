Чемпионат Испании. Ла Лига 2020-2021
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​Рамос вряд ли сыграет с «Леванте»

28 Января 2021, 16:45,

Global Look Press

Капитан «Реала» Серхио Рамос пропустил тренировку команды в четверг. Об этом на своих страницах сообщает издание Marca. Участие защитника в субботнем матче Ла Лиги против «Леванте» маловероятно. Скорее всего, в центре обороны «сливочных» снова выступит связка Рафаэль Варан – Эдер Милитао.

Напомним, у Серхио Рамоса возникли проблемы с коленом во время полуфинального матча Суперкубка Испании против «Атлетика».

Добавим, что главный тренер «Реала» Зинедин Зидан остаётся на карантине после заражения коронавирусной инфекцией. Тренировку в четверг проводил ассистент француза Давид Беттони.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Реал Мадрид, Серхио Рамос
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