​Рамос вряд ли сыграет с «Леванте»

Капитан «Реала» Серхио Рамос пропустил тренировку команды в четверг. Об этом на своих страницах сообщает издание Marca. Участие защитника в субботнем матче Ла Лиги против «Леванте» маловероятно. Скорее всего, в центре обороны «сливочных» снова выступит связка Рафаэль Варан – Эдер Милитао.

Напомним, у Серхио Рамоса возникли проблемы с коленом во время полуфинального матча Суперкубка Испании против «Атлетика».

Добавим, что главный тренер «Реала» Зинедин Зидан остаётся на карантине после заражения коронавирусной инфекцией. Тренировку в четверг проводил ассистент француза Давид Беттони.