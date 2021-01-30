Куртуа – об отрыве «Атлетико»: «Мы должны побеждать в каждом матче и надеяться, что они оступятся»

Вратарь мадридского «Реала» Тибо Куртуа прокомментировал поражение от «Леванте» в матче 21-го тура чемпионата Испании.

«Я бы не сказал, что мы сыграли плохо. Сегодня нам пришлось биться вдесятером с первых минут. «Леванте» - отличная команда, которая всегда создает много проблем всем соперникам.

Отрыв «Атлетико»? Вы всегда должны бороться, абсолютно в любой ситуации. Да, они продолжают побеждать, у них уже солидный запас. Мы просто должны набирать в каждом матче по три очка и надеяться, что другие проиграют», - цитирует Куртуа As.

«Реал» отстаёт от «Атлетико» на семь очков, при этом «матрасники» имеют ещё две игры в запасе.