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Куртуа – об отрыве «Атлетико»: «Мы должны побеждать в каждом матче и надеяться, что они оступятся»

30 Января 2021, 21:55,

Global Look Press

Вратарь мадридского «Реала» Тибо Куртуа прокомментировал поражение от «Леванте» в матче 21-го тура чемпионата Испании.

«Я бы не сказал, что мы сыграли плохо. Сегодня нам пришлось биться вдесятером с первых минут. «Леванте» - отличная команда, которая всегда создает много проблем всем соперникам.

Отрыв «Атлетико»? Вы всегда должны бороться, абсолютно в любой ситуации. Да, они продолжают побеждать, у них уже солидный запас. Мы просто должны набирать в каждом матче по три очка и надеяться, что другие проиграют», - цитирует Куртуа As.

«Реал» отстаёт от «Атлетико» на семь очков, при этом «матрасники» имеют ещё две игры в запасе.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Реал Мадрид, Тибо Куртуа
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Комментарии (2)
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1
Alex1972
30 Января 2021, 22:05

Носатый сбрендил...

0
ARTUR
31 Января 2021, 00:56

если быть обьективным , то он сыграл в этом матче олично , не феномено

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