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Тренер «Реала» Беттони: «Очень тяжелое поражение»

30 Января 2021, 21:20,

Global Look Press

Тренер мадридского «Реала» Давид Беттони прокомментировал поражение от «Леванте» (1:2).

«Это очень тяжелое поражение, учитывая, что уже с девятой минуты мы играли в меньшинстве. Мы вышли вперёд, но гол «Леванте» надломил нас. Вторую половину наша команда начала здорово, а затем пропустили необязательный. Я увидел, что мои ребята бились до последнего – это главное.

Шансы на чемпионство? Мы продолжаем верить в команду. Думаю, что все болельщики «Реала» придерживаются такой же позиции», - цитирует Беттони Marca.

«Реал» уже отстает на семь очков от мадридского «Атлетико», при это «матрасники» имеют ещё две игры в запасе.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Реал Мадрид, Давид Беттони
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