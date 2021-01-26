Чемпионат Германии. Бундеслига 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Йович рассказал о проблемах в «Реале»

26 Января 2021, 22:19,

Global Look Press

Во время презентации в «Айнтрахте» вернувшийся в немецкий клуб полузащитник Лука Йович поговорил о причинах неудачного отрезка карьеры в «Реале».

- Всегда непросто в командах вроде «Реала», где другой стиль игры, а давление постоянно зашкаливает. Вот почему лучшим вариантом для меня было возвращение сюда. Мне не везло. Травмы постоянно преследовали, а в личной жизни также были проблемы, - приводит слова Йовичa Marca.

Полтора года назад серб переехал на «Сантьяго Бернабеу» за 63 млн евро, но за это время забил только два года. Зато вернувшись во Франкфурт, Йович уже трижды поразил ворота соперников.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Реал Мадрид, Айнтрахт Франкфурт, Лука Йович
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Первая победа Сульшера над «красными»: «Ливерпуль» распрощался с Кубком Англии, проиграв лихорадочному «Манчестер Юнайтед»
Первая победа Сульшера над «красными»: «Ливерпуль» распрощался с Кубком Англии, проиграв лихорадочному «Манчестер Юнайтед»
«Барселона» рисковала вылететь из Кубка Испании, но в овертайме дожала «Корнелью»
«Барселона» рисковала вылететь из Кубка Испании, но в овертайме дожала «Корнелью»
Боль Лэмпарда и триумф Роджерса: «Лестер» легко обыграл «Челси», выйдя на первое место АПЛ
Боль Лэмпарда и триумф Роджерса: «Лестер» легко обыграл «Челси», выйдя на первое место АПЛ
​Кокорин – трансфер, о котором «Фиорентина» пожалеет
​Кокорин – трансфер, о котором «Фиорентина» пожалеет
«Реал» вылетел из Кубка короля, проиграв в большинстве сопернику из третьего дивизиона
«Реал» вылетел из Кубка короля, проиграв в большинстве сопернику из третьего дивизиона


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 19500 Обзор Играть
6 Бонус: 15000 Обзор Играть
7 Бонус: 500 Обзор Играть
8 Бонус: 1000 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола