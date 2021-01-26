Йович рассказал о проблемах в «Реале»

Во время презентации в «Айнтрахте» вернувшийся в немецкий клуб полузащитник Лука Йович поговорил о причинах неудачного отрезка карьеры в «Реале».

- Всегда непросто в командах вроде «Реала», где другой стиль игры, а давление постоянно зашкаливает. Вот почему лучшим вариантом для меня было возвращение сюда. Мне не везло. Травмы постоянно преследовали, а в личной жизни также были проблемы, - приводит слова Йовичa Marca.

Полтора года назад серб переехал на «Сантьяго Бернабеу» за 63 млн евро, но за это время забил только два года. Зато вернувшись во Франкфурт, Йович уже трижды поразил ворота соперников.