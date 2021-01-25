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«Герта» хочет пригласить Рангника

25 Января 2021, 09:35,

twitter.com

Известный специалист Ральф Рангник близок к трудоустройству в немецкой Бундеслиге.

Как сообщил в своем «Твиттере» журналист Николо Скира, берлинская «Герта» готова предложить Рангнику пост главного тренера. Стороны уже вступили в переговоры. Последним местом работы Ральфа был «РБ Лейпциг».

Ранее стало известно об увольнении Бруно Лаббадии с поста наставника столичного коллектива.

После 18 проведенных туров чемпионата Германии «Герта» набрала 17 баллов и находится на 14-й строчке в турнирной таблице. Следующий матч берлинская команда проведет с «Айнтрахтом» 30-го января.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Герта, Ральф Рангник
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