«Герта» хочет пригласить Рангника

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25 Января 2021, 09:35,
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Известный специалист Ральф Рангник близок к трудоустройству в немецкой Бундеслиге.
Как сообщил в своем «Твиттере» журналист Николо Скира, берлинская «Герта» готова предложить Рангнику пост главного тренера. Стороны уже вступили в переговоры. Последним местом работы Ральфа был «РБ Лейпциг».
Ранее стало известно об увольнении Бруно Лаббадии с поста наставника столичного коллектива.
После 18 проведенных туров чемпионата Германии «Герта» набрала 17 баллов и находится на 14-й строчке в турнирной таблице. Следующий матч берлинская команда проведет с «Айнтрахтом» 30-го января.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Герта, Ральф Рангник