Чемпионат Испании. Ла Лига 2020-2021
Сделать ставку
﻿
2

«Реал» проиграл «Леванте», проведя весь матч в меньшинстве

30 Января 2021, 20:10,

Global Look Press

Мадридский «Реал» провёл сложнейший домашний матч против «Леванте» и не смог добиться успеха. Уже на девятой минуте с поля был изгнан Эдер Милитао, но сразу Марко Асенсио открыл счет. Еще в первом тайме Луис Моралес сравнял счет, а после перерыва Рохер сначала не забил пенальти, а потом исправился с игры - 2:1.

«Реал» остается вторым, отстает от «Атлетико» на семь очков и сыграл на два матча больше.

Протокол игры  
Реал Мадрид 1:2 Леванте
(1:0) Асенсио Марко 13'    
    32' Моралес Луис (1:1)
    78' Рохер Марти (1:2)
Куртуа Тибо Одриосола Альваро Милитао Эдер   9' Варан Рафаэль Менди Ферлан Модрич Лука Каземиро Карлос Кроос Тони Асенсио Марко   82' (Аррибас Серхио (   82') Бензема Карим   82' (Диас Мариано (   82') Азар Эден   60' (Винисиус Жуниор (   60')
Запасные: Альтубе Диего Бланко Антонио Марсело Виера Лунин Андрей Иско Аларкон Чуст Виктор
Айтор Фернандес Мирамон Хорхе Постиго Серхио Дуарте Оскар Клерк Карлос Мелеро Гонсало   72' Радоя Неманья Малса Микаэль   50'   60' (Рочина Рубен (   60') Моралес Луис   76' (Гомес Даниэль (   76') Леон Серхио   60' (Барди Энис (   60') Рохер Марти   83' (Везу Рубен (   83')
Запасные: Сон Edgar Sevikyan Коке Хорхе II Антонио Гарсия Коке Вегас Карденас Дани Робер Пьер
30 января. Стадион "Альфредо ди Стефано" (Мадрид).

 
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Леванте, Реал Мадид
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (9)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
0
CELTIC FROST
30 Января 2021, 20:55

Реал в последнее время убог. Не удивлюсь вылету от Аталанты.

0
redwhite1959
30 Января 2021, 20:25

Игра "Реала" - сплошное разочарование!(( О чём говорить, если с "Леванте" ДОМА игра АБСОЛЮТНО равная и ни о каком доминировании даже не идёт речь! В защите ( без Рамоса ) - сплошные провалы, в нападении ( без Роналду ) - никакого креатива. С такой "игрой" в ЛЧ против "Аталанты"- сразу ВЫЛЕТ!((

0
ARTUR
30 Января 2021, 20:18

нужно сказать что Куртуа единственный с Модричем кто сегодня был хорош

10 000 рублей Получить ФРИБЕТ 10 000 рублей betcity
5 000 рублей Забрать Бонус на ставки parimatch.ru
0
ARTUR
30 Января 2021, 20:18

жесть.... я просрал ставку из за этих моих реальных )))) жуть полная

0
Underdog
30 Января 2021, 21:44

Ты ставишь на Реал??? Они ж в одной лодке с Барселоной,Тотнемом,МЮ...

0
ингерман
30 Января 2021, 21:11

ай.. это шоб барсукам не подлизывал.. )))

1
NOBODY
30 Января 2021, 20:15

мдааа...хорошо, не стал смотреть матч, время гробить на это убогое зрелище.....Каким же бараном надо быть, чтобы на 9 мин получать красную карту.....Ппц.....Вот сколько видел матчей этого Милитао, была одна мысль - зачем Реал купил этого игрока??? вообще нет защитников хорошего уровня??? Вот грубость - всегда прослеживалась в его действиях, не жесткость, а именно грубость.......Ладно, пусть уже кто-то еще будет чемпионом....

0
Артур Измаилов
30 Января 2021, 20:50

Справедливости ради надо отметить, что там красной не было, ну не тянуло просто нарушение на красную. Притом, что касание было НЕумышленным и мизерным. А то что Милитао плохо играет, чья вина? Зидана, который явно уже физрука включил. НА лавке форму не набирают. Или Варан так и блестит в каждом туре?

1
Артур Измаилов
30 Января 2021, 20:13

Остались двое, убираеш Модрича и Каземиро и Реал вылетает в сегунду

Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Пирло могут уволить, но «Ювентусу» для начала важно решить другой вопрос
Пирло могут уволить, но «Ювентусу» для начала важно решить другой вопрос
Первая победа Сульшера над «красными»: «Ливерпуль» распрощался с Кубком Англии, проиграв лихорадочному «Манчестер Юнайтед»
Первая победа Сульшера над «красными»: «Ливерпуль» распрощался с Кубком Англии, проиграв лихорадочному «Манчестер Юнайтед»
Шикарные дома, в которых живёт Роналду: от Мадейры до Турина
Шикарные дома, в которых живёт Роналду: от Мадейры до Турина
Разборки Ибры и Лукаку, удаление Златана и замена арбитра: «Интер» превозмог «Милан» в Кубке Италии
Разборки Ибры и Лукаку, удаление Златана и замена арбитра: «Интер» превозмог «Милан» в Кубке Италии
«МЮ» проиграл дома безнадёжному аутсайдеру, «Эвертон» отобрал очки у «Лестера»
«МЮ» проиграл дома безнадёжному аутсайдеру, «Эвертон» отобрал очки у «Лестера»


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 19500 Обзор Играть
6 Бонус: 15000 Обзор Играть
7 Бонус: 500 Обзор Играть
8 Бонус: 1000 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола