«Реал» проиграл «Леванте», проведя весь матч в меньшинстве

Мадридский «Реал» провёл сложнейший домашний матч против «Леванте» и не смог добиться успеха. Уже на девятой минуте с поля был изгнан Эдер Милитао, но сразу Марко Асенсио открыл счет. Еще в первом тайме Луис Моралес сравнял счет, а после перерыва Рохер сначала не забил пенальти, а потом исправился с игры - 2:1.

«Реал» остается вторым, отстает от «Атлетико» на семь очков и сыграл на два матча больше.