«Реал» проиграл «Леванте», проведя весь матч в меньшинстве

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30 Января 2021, 20:10,
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Мадридский «Реал» провёл сложнейший домашний матч против «Леванте» и не смог добиться успеха. Уже на девятой минуте с поля был изгнан Эдер Милитао, но сразу Марко Асенсио открыл счет. Еще в первом тайме Луис Моралес сравнял счет, а после перерыва Рохер сначала не забил пенальти, а потом исправился с игры - 2:1.
«Реал» остается вторым, отстает от «Атлетико» на семь очков и сыграл на два матча больше.
Протокол игры
|Реал Мадрид
|1:2
|Леванте
|(1:0) Асенсио Марко 13'
|32' Моралес Луис (1:1)
|78' Рохер Марти (1:2)
Куртуа Тибо • Одриосола Альваро • Милитао Эдер • 9'Варан Рафаэль • Менди Ферлан • Модрич Лука • Каземиро Карлос • Кроос Тони • Асенсио Марко 82' ( Аррибас Серхио ( 82') • Бензема Карим 82' ( Диас Мариано ( 82') • Азар Эден 60' ( Винисиус Жуниор ( 60')
Запасные: Альтубе Диего • Бланко Антонио • Марсело Виера • Лунин Андрей • Иско Аларкон • Чуст Виктор
Айтор Фернандес • Мирамон Хорхе • Постиго Серхио • Дуарте Оскар • Клерк Карлос • Мелеро Гонсало • 72'Радоя Неманья • Малса Микаэль 50' 60' ( Рочина Рубен ( 60') • Моралес Луис 76' ( Гомес Даниэль ( 76') • Леон Серхио 60' ( Барди Энис ( 60') • Рохер Марти 83' ( Везу Рубен ( 83')
Запасные: Сон • Edgar Sevikyan • Коке Хорхе II • Антонио Гарсия • Коке Вегас • Карденас Дани • Робер Пьер
30 января. Стадион "Альфредо ди Стефано" (Мадрид).
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Леванте, Реал Мадид
Реал в последнее время убог. Не удивлюсь вылету от Аталанты.
Игра "Реала" - сплошное разочарование!(( О чём говорить, если с "Леванте" ДОМА игра АБСОЛЮТНО равная и ни о каком доминировании даже не идёт речь! В защите ( без Рамоса ) - сплошные провалы, в нападении ( без Роналду ) - никакого креатива. С такой "игрой" в ЛЧ против "Аталанты"- сразу ВЫЛЕТ!((
нужно сказать что Куртуа единственный с Модричем кто сегодня был хорош
жесть.... я просрал ставку из за этих моих реальных )))) жуть полная
Ты ставишь на Реал??? Они ж в одной лодке с Барселоной,Тотнемом,МЮ...
ай.. это шоб барсукам не подлизывал.. )))
мдааа...хорошо, не стал смотреть матч, время гробить на это убогое зрелище.....Каким же бараном надо быть, чтобы на 9 мин получать красную карту.....Ппц.....Вот сколько видел матчей этого Милитао, была одна мысль - зачем Реал купил этого игрока??? вообще нет защитников хорошего уровня??? Вот грубость - всегда прослеживалась в его действиях, не жесткость, а именно грубость.......Ладно, пусть уже кто-то еще будет чемпионом....
Справедливости ради надо отметить, что там красной не было, ну не тянуло просто нарушение на красную. Притом, что касание было НЕумышленным и мизерным. А то что Милитао плохо играет, чья вина? Зидана, который явно уже физрука включил. НА лавке форму не набирают. Или Варан так и блестит в каждом туре?
Остались двое, убираеш Модрича и Каземиро и Реал вылетает в сегунду