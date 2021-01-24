Дубль Бензема помог «Реалу» разгромить «Алавес»

Мадридский «Реал» отлично провёл выездной матч против одного из аутсайдеров, «Алавеса». Быстрый гол Каземиро помог столичной команде играть в свой футбол, а в концовке первого тайма все было решено. Карим Бензема из штрафной пробил в дальний верхний угол, а затем Эден Азар воплотил в гол отличный пас Тони Крооса. После перерыва «Алавес» забил один мяч со стандарта. В ответ Бензема оформил дубль - 4:1.

«Реал» сократил отставание от «Атлетико» до четырех очков.