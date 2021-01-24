Дубль Бензема помог «Реалу» разгромить «Алавес»

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24 Января 2021, 01:00,
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Мадридский «Реал» отлично провёл выездной матч против одного из аутсайдеров, «Алавеса». Быстрый гол Каземиро помог столичной команде играть в свой футбол, а в концовке первого тайма все было решено. Карим Бензема из штрафной пробил в дальний верхний угол, а затем Эден Азар воплотил в гол отличный пас Тони Крооса. После перерыва «Алавес» забил один мяч со стандарта. В ответ Бензема оформил дубль - 4:1.
«Реал» сократил отставание от «Атлетико» до четырех очков.
Протокол игры
|Алавес
|1:4
|Реал Мадрид
|15' Каземиро Карлос (0:1)
|41' Бензема Карим (0:2)
|45' Азар Эден (0:3)
|(1:3) Хоселу Санмартин 59'
|70' Бензема Карим (1:4)
Пачеко Фернандо • Химо Наварро 10' 46' ( Сайнс Борха ( 46' ) • 85'Лагуардия Виктор • 79'Лежён Флорьян • Дуарте Рубен • Агиррегабириа Мартин • Батталья Родриго 46' ( Ману Гарсия ( 46' ) • 49'Пина Томас 72' ( Понс Пере ( 72') • Риоха Луис 46' ( Лукас Перес ( 46') • Хоселу Санмартин 78' ( Дейверсон Силва ( 78') • Эдгар Мендес 90'
Запасные: Бурги Хорхе • Тачи • Марин Адриан • Йота Пелетейро • Сивера Антонио • Хави Лопеc
Куртуа Тибо • Васкес Лукас • Милитао Эдер • 59'Варан Рафаэль • Менди Ферлан • 86'Кроос Тони • Каземиро Карлос • Модрич Лука 77' ( Иско Аларкон ( 77') • Асенсио Марко 77' ( Одриосола Альваро ( 77') • Бензема Карим • 87'Азар Эден 63' ( Винисиус Жуниор ( 63')
Запасные: Альтубе Диего • Бланко Антонио • Диас Мариано • Марсело Виера • Лунин Андрей • Чуст Виктор
23 января. Стадион "Мендисорроса".
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Реал Мадрид, Алавес