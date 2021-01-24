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Дубль Бензема помог «Реалу» разгромить «Алавес»

24 Января 2021, 01:00,

Global Look Press

Мадридский «Реал» отлично провёл выездной матч против одного из аутсайдеров, «Алавеса». Быстрый гол Каземиро помог столичной команде играть в свой футбол, а в концовке первого тайма все было решено. Карим Бензема из штрафной пробил в дальний верхний угол, а затем Эден Азар воплотил в гол отличный пас Тони Крооса. После перерыва «Алавес» забил один мяч со стандарта. В ответ Бензема оформил дубль - 4:1.

«Реал» сократил отставание от «Атлетико» до четырех очков.

Протокол игры  
Алавес 1:4 Реал Мадрид
    15' Каземиро Карлос (0:1)
    41' Бензема Карим (0:2)
    45' Азар Эден (0:3)
(1:3) Хоселу Санмартин 59'    
    70' Бензема Карим (1:4)
Пачеко Фернандо Химо Наварро   10'   46' (Сайнс Борха (   46'   85') Лагуардия Виктор   79' Лежён Флорьян Дуарте Рубен Агиррегабириа Мартин Батталья Родриго   46' (Ману Гарсия (   46'   49') Пина Томас   72' (Понс Пере (   72') Риоха Луис   46' (Лукас Перес (   46') Хоселу Санмартин   78' (Дейверсон Силва (   78') Эдгар Мендес   90'
Запасные: Бурги Хорхе Тачи Марин Адриан Йота Пелетейро Сивера Антонио Хави Лопеc
Куртуа Тибо Васкес Лукас Милитао Эдер   59' Варан Рафаэль Менди Ферлан   86' Кроос Тони Каземиро Карлос Модрич Лука   77' (Иско Аларкон (   77') Асенсио Марко   77' (Одриосола Альваро (   77') Бензема Карим   87' Азар Эден   63' (Винисиус Жуниор (   63')
Запасные: Альтубе Диего Бланко Антонио Диас Мариано Марсело Виера Лунин Андрей Чуст Виктор
23 января. Стадион "Мендисорроса".

 
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Реал Мадрид, Алавес
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