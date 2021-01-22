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​Рамос не сыграет с «Алавесом» в субботу

22 Января 2021, 18:59,

Global Look Press

В субботу вечером «Реал» проведёт гостевой матч чемпионата Испании против «Алавеса». Пресс-служба мадридского клуба опубликовала в Twitter список футболистов, которые готовы выйти на поле в ближайшей игре. В нём не оказалось защитника Серхио Рамоса – капитан «сливочных» продолжает восстанавливаться после повреждения.

Стоит сказать, что руководить «Реалом» с тренерской скамейки не сможет Зинедин Зидан. В пятницу днём клуб сообщил о заражении французского специалиста коронавирусной инфекцией.

Добавим, что в первом круге «Реал» проиграл «Алавесу» в родных стенах со счётом 1:2.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Реал Мадрид, Серхио Рамос
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