Одриосола может перейти в «Фиорентину»

Защитник мадридского «Реала» Альваро Одриосола может перейти в итальянскую «Фиорентину», сообщает инсайдер Джанлука ди Марцио.

25-летний испанец стал одним из тех игроков, которые не были включены в окончательную заявку «Реала» на последнюю игру с «Атлетиком​» в полуфинале Суперкубка Испании.

В текущем сезоне Одриосола провёл за мадридцев всего лишь 57 минут в Ла Лиге. В прошлом сезоне он отправлялся в аренду в мюнхенскую «Баварию», за которую успел провести только 79 минут во всех турнирах. Также на испанца претендует «Атлетик» Бильбао, но этот переход менее вероятен из высокой конкуренции на его позиции.