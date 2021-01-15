Одриосола может перейти в «Фиорентину»

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15 Января 2021, 22:18,
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Защитник мадридского «Реала» Альваро Одриосола может перейти в итальянскую «Фиорентину», сообщает инсайдер Джанлука ди Марцио.
25-летний испанец стал одним из тех игроков, которые не были включены в окончательную заявку «Реала» на последнюю игру с «Атлетиком» в полуфинале Суперкубка Испании.
В текущем сезоне Одриосола провёл за мадридцев всего лишь 57 минут в Ла Лиге. В прошлом сезоне он отправлялся в аренду в мюнхенскую «Баварию», за которую успел провести только 79 минут во всех турнирах. Также на испанца претендует «Атлетик» Бильбао, но этот переход менее вероятен из высокой конкуренции на его позиции.
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Евро-Футбол.Ру Григорий Звоников
|Теги: Реал Мадрид, Фиорентина, Альваро Одриосола