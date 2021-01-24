​Тренер «Реала» Беттони: «Зидан передал, что очень доволен игрой»

В субботу вечером «Реал» со счётом 4:1 разгромил на выезде «Алавес», взяв реванш за поражение в первом круге. На тренерском мостике «сливочных» отсутствовал Зинедин Зидан, у которого была выявлена коронавирусная инфекция.

«Я связался с Зиданом. Он передал, что очень доволен отношением и игрой команды. Зинедин сказал мне поздравить футболистов в раздевалке. Мы довольны тремя очками», - сказал после игры тренер «Реала» Давид Беттони.

Эден Азар в прошедшем поединке забил гол и отдал голевой пас.

«Азар – это творчество и непосредственность. У него были тяжёлые полтора года с травмами. Нужно иметь терпение. Думаю, с каждым матчем он будет становиться лучше», - отметил Беттони.