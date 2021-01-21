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Гальярдо может возглавить «Реал»

21 Января 2021, 21:03,

Евро-Футбол.Ру

Наставник аргентинского «Ривер Плейта» Марсело Гальярдо может стать главным тренером мадридского «Реала» вместо Зинедина Зидана, сообщает ESPN Argentina.

Отмечается, что кандидатуру аргентинского наставника поддерживает президент мадридцев Флорентино Перес.

В прошлом сезоне «Ривер Плейт» под руководством Гальярдо занял второе место в аргентинском чемпионате, уступив всего в одно очко «Боке Хуниорс». Марсело дважды признавался лучшим тренером Южной Америки и столько же раз побеждал в самом престижном турнире континента - Кубке Либертадорес. В 2017 году аргентинец мог возглавить «Зенит».
Евро-Футбол.Ру Григорий Звоников
Теги: Реал Мадрид, Ривер Плейт, Марсело Гальярдо
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