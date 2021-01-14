«Барселона» лишь в серии пенальти смогла обыграть «Реал Сосьедад»

Первый полуфинал Суперкубка Испании «Реал Сосьедад» - «Барселона» получился на редкость упорным. Команда нанесли идентичное количество ударов, каталонцы чаще владели мячом, а соперник больше подал угловых.

В первом тайме Марк-Андре тер Штеген здорово справился с «парашютом» в сторону его ворот, а Френки де Йонг головой замкнул подачу Антуана Гризманна и открыл счет. Автор гола в начале второго тайма сыграл рукой, и Микель Оярсабаль почти без разбега забил с 11-метров. В оставшееся время Гризманн и Усман Дембеле были близки к успеху, но не попали в створ.

В овертайме было создано едва ли не больше, чем за 90 минут, соперники могли забить и не раз, в ближе всех к голу был Аднан Янузай, который со штрафного попал в штангу.

В серии пенальти победила «Барселона» - 5:4. Ее голкипер парировал два удара.