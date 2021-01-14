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«Барселона» лишь в серии пенальти смогла обыграть «Реал Сосьедад»

14 Января 2021, 01:40,

Global Look Press

Первый полуфинал Суперкубка Испании «Реал Сосьедад» - «Барселона» получился на редкость упорным. Команда нанесли идентичное количество ударов, каталонцы чаще владели мячом, а соперник больше подал угловых.

В первом тайме Марк-Андре тер Штеген здорово справился с «парашютом» в сторону его ворот, а Френки де Йонг головой замкнул подачу Антуана Гризманна и открыл счет. Автор гола в начале второго тайма сыграл рукой, и Микель Оярсабаль почти без разбега забил с 11-метров. В оставшееся время Гризманн и Усман Дембеле были близки к успеху, но не попали в створ.

В овертайме было создано едва ли не больше, чем за 90 минут, соперники могли забить и не раз, в ближе всех к голу был Аднан Янузай, который со штрафного попал в штангу.

В серии пенальти победила «Барселона» - 5:4. Ее голкипер парировал два удара.

Протокол игры  
Реал Сосьедад

1:1

(пен. 2:3)

 Барселона
    39' Де Йонг Френки (0:1)
(1:1) Оярсабаль Микель 51'    
Ремиро Алехандро Горосабел Андони   91' (Виллиан Жозе (   91') Ле Норман Робен   58' Субельдия Игор Монреаль Начо Мерино Микель Гевара Андер   106' (Субименди Мартин (   106') Гуриди Хон   81' (Барренечеа Андер (   81') Порту Кристиан   103' (Янузай Аднан (   103') Исак Александр   91' (Сальдуа Хосеба (   91') Оярсабаль Микель
Запасные: Баутиста Хон Айеса Гайзка Муньос Айхен Модибо Саньян
Тер Штеген Марк-Андре Мингеса Оскар   97'   114' (Фирпо Жуниор (   114') Араухо Рональд Ленгле Клеман Альба Жорди Гонсалес Педро   91' (Пуч Рикард (   91') Бускетс Серхио   91' (Пьянич Миралем (   91') Де Йонг Френки Брайтвайт Мартин   78' (Тринкан Франсишку (   78') Гризманн Антуан Дембеле Усман   54'
Запасные: Пенья Иньяки Юмтити Самуэль Дест Серджино Нето Мурара Мориба Илайкс
13 января. Стадион "Estadio El Arcangel".

 
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Барселона, Реал Сосьедад
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Комментарии (2)
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1
Шарипов Тахир
14 Января 2021, 01:52

Сегодня матч получился имени Тер Штегена. Он уже в который раз спасает Барсу. Я бы в список АНТИГЕРОЕВ матча со стороны Барсы включил и Де Йонга (в первую очередь), и Гризмана, и Дембеле, и Педри, и Брейтвейта, и, конечно же, Тринкао (совершенно не видимый и бесполезный игрок). Удалось в матче отскочить от поражения. Что-же, будем ждать финала. С кем бы он ни был, надеюсь, что финал будет более содержательным со стороны Барселоны!

1
779
14 Января 2021, 01:48

Ну хотя бы нервишки подёргали, если игрой не блеснули.)))
Игра без Месси - это уже достаточная характеристика для любого матча Барсы. К сожалению. Значит эффективных подходов минимум ополовинить.
Гризи даже кажется, что всё так же исполняет, как в лучшие времена. Но успешно не завершается буквально всё.
Дембеле делает смотрибельность, но три из четырёх моментов зажёвывает на стадии решающего действия. Неуверенность.
Защита если не беда, то около этого.
Тер-Штанга))). Хорош, чертяка.
Идём дальше, вообщем. Хотя кажется, что скорее топчемся на месте.

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