«Барселона» лишь в серии пенальти смогла обыграть «Реал Сосьедад»

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14 Января 2021, 01:40,
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Первый полуфинал Суперкубка Испании «Реал Сосьедад» - «Барселона» получился на редкость упорным. Команда нанесли идентичное количество ударов, каталонцы чаще владели мячом, а соперник больше подал угловых.
В первом тайме Марк-Андре тер Штеген здорово справился с «парашютом» в сторону его ворот, а Френки де Йонг головой замкнул подачу Антуана Гризманна и открыл счет. Автор гола в начале второго тайма сыграл рукой, и Микель Оярсабаль почти без разбега забил с 11-метров. В оставшееся время Гризманн и Усман Дембеле были близки к успеху, но не попали в створ.
В овертайме было создано едва ли не больше, чем за 90 минут, соперники могли забить и не раз, в ближе всех к голу был Аднан Янузай, который со штрафного попал в штангу.
В серии пенальти победила «Барселона» - 5:4. Ее голкипер парировал два удара.
|Реал Сосьедад
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1:1
(пен. 2:3)
|Барселона
|39' Де Йонг Френки (0:1)
|(1:1) Оярсабаль Микель 51'
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Барселона, Реал Сосьедад
Сегодня матч получился имени Тер Штегена. Он уже в который раз спасает Барсу. Я бы в список АНТИГЕРОЕВ матча со стороны Барсы включил и Де Йонга (в первую очередь), и Гризмана, и Дембеле, и Педри, и Брейтвейта, и, конечно же, Тринкао (совершенно не видимый и бесполезный игрок). Удалось в матче отскочить от поражения. Что-же, будем ждать финала. С кем бы он ни был, надеюсь, что финал будет более содержательным со стороны Барселоны!
Ну хотя бы нервишки подёргали, если игрой не блеснули.)))
Игра без Месси - это уже достаточная характеристика для любого матча Барсы. К сожалению. Значит эффективных подходов минимум ополовинить.
Гризи даже кажется, что всё так же исполняет, как в лучшие времена. Но успешно не завершается буквально всё.
Дембеле делает смотрибельность, но три из четырёх моментов зажёвывает на стадии решающего действия. Неуверенность.
Защита если не беда, то около этого.
Тер-Штанга))). Хорош, чертяка.
Идём дальше, вообщем. Хотя кажется, что скорее топчемся на месте.