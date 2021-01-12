Альгуасиль – о матче с «Барселоной»: «Я попрощался с женой на 10 дней, значит я уверен, что мы выйдем в финал»

Главный тренер «Реал Сосьедада» Иманоль Альгуасиль пообщался с прессой перед матчем против «Барселоны» в полуфинале Суперкубка Испании.

«Я понимаю, что многие люди всегда считают «Барселону» и мадридский «Реал» фаворитами, но пока я работаю в этом клубе, то именно «Реал Сосьедад» будет являться фаворитом.

Мне повезло быть здесь и принять участие в чем-то грандиозном с командой моего сердца, а значит, что мы всё делаем правильно. Горжусь тем, что представляю «Реал Сосьедад».

Финал? Я попрощался с женой на 10 дней. Это означает, что я уверен в выходе финал», - цитирует Альгуасиля Europa Press.