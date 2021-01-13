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Месси пропускает матч за Суперкубок из-за травмы

13 Января 2021, 22:56,

Depositphotos

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси получил повреждение и не играет в полуфинале Суперкубка Испании против «Реала Сосьедада».

Аргентинец травмировался ещё на выходных и не тренировался перед ближайшей встречей, в связи с чем главному тренеру «сине-гранатовых» Рональду Куману пришлось оставить Лионеля вне заявки.

В этом сезоне Месси сыграл за клуб 21 матч во всех турнирах, где отметился 14 голами и 4 голевыми передачами. Игра с «Барселоны» «Реалом Сосьедадом» началась 13 января в 23:00 по московскому времени. Финал Суперкубка Испании пройдёт 17 января. Матч за третье место не предусмотрен регламентом.
Евро-Футбол.Ру Григорий Звоников
Теги: Барселона, Лионель Месси, Суперкубок Испании
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Комментарии (1)
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ингерман
13 Января 2021, 23:05

ай.. да нец там никакой травмы.. просто дыхалки уже не хватает.. на фотке дык изможденный весь как после бдсм.. )))

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