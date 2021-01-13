Месси пропускает матч за Суперкубок из-за травмы

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси получил повреждение и не играет в полуфинале Суперкубка Испании против «Реала Сосьедада».

Аргентинец травмировался ещё на выходных и не тренировался перед ближайшей встречей, в связи с чем главному тренеру «сине-гранатовых» Рональду Куману пришлось оставить Лионеля вне заявки.

В этом сезоне Месси сыграл за клуб 21 матч во всех турнирах, где отметился 14 голами и 4 голевыми передачами. Игра с «Барселоны» «Реалом Сосьедадом» началась 13 января в 23:00 по московскому времени. Финал Суперкубка Испании пройдёт 17 января. Матч за третье место не предусмотрен регламентом.