«Барселона» проявляет интерес к молодому полузащитнику «Лестера»

19-летний полузащитник «Лестера» Сидней Таварес попал в сферу интересов «Барселоны», сообщает The Sun.

Контракт португальца с клубом заканчивается в конце текущего сезона. «Сине-гранатовые» попытаются заполучить молодого таланта в январе, но если не смогут договориться, продолжат переговоры летом, когда Сидней, возможно, станет свободным агентом. При этом «Барселона» - не единственный клуб, заинтересованный в игроке. Также о возможном подписании задумываются «Ювентус», «Бавария», «Селтик» и «Порту».

На данный момент Таварес выступает за молодежную команду «Лестера».