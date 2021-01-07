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«Барселона» проявляет интерес к молодому полузащитнику «Лестера»

07 Января 2021, 21:52,

Global Look Press

19-летний полузащитник «Лестера» Сидней Таварес попал в сферу интересов «Барселоны», сообщает The Sun.

Контракт португальца с клубом заканчивается в конце текущего сезона. «Сине-гранатовые» попытаются заполучить молодого таланта в январе, но если не смогут договориться, продолжат переговоры летом, когда Сидней, возможно, станет свободным агентом.  При этом «Барселона» - не единственный клуб, заинтересованный в игроке. Также о возможном подписании задумываются  «Ювентус», «Бавария», «Селтик» и «Порту».

На данный момент Таварес выступает за молодежную команду «Лестера».
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Барселона, Лестер, Сидней Таварес
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