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Куман: «Мы становимся лучше с каждым днём»

12 Января 2021, 22:26,

Global Look Press

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман пообщался с прессой перед матчем с «Реал Сосьедадом» в рамках полуфинала Суперкубка Испании.

«Нам предстоит сыграть с очень сильным соперником, мы можем сделать важный шаг вперёд. «Барселона» должна побеждать и выходить в финал турнира.

Мы становимся лучше с каждым днём. Мне нравится движение наших игроков. Полузащитники стали всё чаще проникать в чужую штрафную, а наши нападающие обладают высочайшим классом и могут доставить много проблем сопернику», - цитирует Кумана пресс-служба «Барселоны».

Матч между «Барселоной» и «Реал Сосьедадом» состоится завтра, 13 января, в 23:00 по московскому времени.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Барселона, Рональд Куман
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