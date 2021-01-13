​Месси вряд ли сыграет с «Реалом Сосьедад»

Форвард «Барселоны» Лионель Месси, скорее всего, пропустит матч против «Реала Сосьедад» в рамках полуфинала Суперкубка Испании. Ранее появилась информация о том, что аргентинец пропустил утреннее занятие команды.

По данным ESPN, возникший у Месси дискомфорт после матча против «Гранады» казался незначительным, однако он не исчез полностью. По этой причине в среду утром Лионель остался в отеле.

Игра между «Барселоной» и «Реалом Сосьедад» начнётся в одиннадцать часов вечера по московскому времени. Следить за ходом поединка во всех деталях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.