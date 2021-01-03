Чемпионат Испании. Ла Лига 2020-2021
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​«Реал» показал самый низкий процент владения мячом дома при Зидане

03 Января 2021, 09:18,

Global Look Press

В субботу вечером в рамках очередного тура чемпионата Испании «Реал» на своём поле обыграл «Сельту» со счётом 2:0. Как сообщает Goal.com, «сливочные» показали самый низкий процент владения мячом в домашних матчах под руководством Зинедина Зидана – 41%. Речь идёт не только о Ла Лиге, но и о всех остальных соревнованиях.

На текущий момент «Реал» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Атлетико» отстаёт от соседей по Мадриду на один балл, но при этом сыграл сразу на три игры меньше. В воскресенье команда Диего Симеоне проведёт гостевой поединок против «Алавеса».
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Реал Мадрид, Зинедин Зидан
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