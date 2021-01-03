​«Реал» показал самый низкий процент владения мячом дома при Зидане

В субботу вечером в рамках очередного тура чемпионата Испании «Реал» на своём поле обыграл «Сельту» со счётом 2:0. Как сообщает Goal.com, «сливочные» показали самый низкий процент владения мячом в домашних матчах под руководством Зинедина Зидана – 41%. Речь идёт не только о Ла Лиге, но и о всех остальных соревнованиях.

На текущий момент «Реал» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Атлетико» отстаёт от соседей по Мадриду на один балл, но при этом сыграл сразу на три игры меньше. В воскресенье команда Диего Симеоне проведёт гостевой поединок против «Алавеса».